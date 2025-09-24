흰 액체를 얼굴에…선정성 논란에 뷰티브랜드 광고 없애고 사과

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

밀크제형 보습제 광고 영상 중 일부 논란

'여성 희롱' 지적 이어져

이니스프리 "더 세심하게 점검하겠다" 사과

이니스프리가 한 여성 인플루언서와 협업해 진행한 광고 영상 중 일부. 엑스 캡처

아모레퍼시픽의 뷰티브랜드 이니스프리가 최근 진행한 광고 영상에서 지나치게 성적인 이미지를 불러일으킨다는 지적이 불거지자 영상을 삭제하고 사과했다.

24일 이니스프리는 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "최근 이니스프리 밀크 에센스 제형을 소개하기 위해 인플루언서와 협업한 영상에 대해 일부 고객들께서 불편함을 느꼈다는 의견을 주셨다"며 "해당 장면을 삭제했다"고 전했다.

논란이 된 광고는 이니스프리의 보습 에센스 제품 소개로, 우유와 같은 제형으로 높은 보습력을 유지해 준다는 내용이었다. 다만 영상에 나온 여성 인플루언서가 흰색 제형의 액체를 얼굴에 들이붓는 장면이 포함됐고, 해당 부분에서 일부 소비자들은 불필요하게 성적 뉘앙스를 풍긴다고 지적했다.

누리꾼들은 "담당자는 저걸 컨펌하면서 이상함을 못 느낀 건가", "의도는 알겠는데 대기업이 너무 저렴한 마케팅을 하는 것 아니냐", "여성이 주 고객이면서 여성을 희롱하네" 라는 등의 비판을 쏟아냈다.





이니스프리는 해당 영상을 삭제하고 사과문을 게재했다. 이니스프리 관계자는 "고객님의 소중한 의견에 감사드리며, 앞으로 콘텐츠 기획부터 최종 검토까지 전 과정을 더욱 세심하게 점검하겠다"라며 "고객님께 신뢰받는 브랜드가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 전했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

