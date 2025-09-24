"죄송해요, 억대 예식비 전액 지원 해드릴게요"…신라호텔 파격 결정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

호텔, 결혼식 날짜 변경 안내

식대·시설 이용료 전액 지원 방침

서울 신라호텔이 일부 결혼식 일정을 일방적으로 취소해 논란이 일자 예식 비용 전액을 지원하기로 했다.

서울신라호텔 영빈관. 신라호텔 웨딩 인스타그램

24일 호텔업계에 따르면 오는 11월 초 서울 신라호텔에서 국가 행사가 열리게 되면서 (호텔 측은) 일부 예식 일정을 취소하고 고객들에게 일정 변경을 안내했다. 호텔은 고객들에게 원하는 날짜로 결혼식을 옮기고 식대·시설 이용료 등 예식비 전액을 지원하겠다는 의사를 전달했다.

해당 날짜에 예식을 잡았던 한 예비부부는 내년 3월로 예식을 연기하며 약 1억6000만원 상당의 비용을 호텔이 전액 부담하기로 한 것으로 알려졌다.

예식비 전액을 호텔 측이 부담하겠다는 결정과 관련 업계에서는 이례적이라는 평가가 나온다.

최근 서울 신라호텔은 일부 예약자들에게 "11월 초 국가 행사가 예정돼 있어 부득이하게 예약 변경 안내를 드리고 있다"며 예식 일정 취소를 통보한 바 있다. 갑작스러운 통보에 예비부부들은 당혹스러워 했는데, 새 예식장을 찾기에 시간이 촉박한데다 이미 청첩장을 지인들에게 돌린 경우도 많아서다.

결혼식 날짜를 변경하면 신혼여행 항공편과 숙박 예약은 물론 스튜디오·드레스·메이크업, 이른바 '스드메' 예약까지 변경해야 한다. 이 과정에서 위약금이 발생할 수도 있다.

다만 호텔신라 측은 결혼식 취소의 이유로 언급한 국가 행사가 무엇인지, 국가 행사 때문에 취소된 결혼식 건수가 몇 건인지는 밝힐 수 없다고 했다.





이번 조치를 두고 일각에서는 10월 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의와 관련된 것 아니냐는 분석이 나오기도 했다. 이번 정상회의에는 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 등이 참석할 예정이다.





