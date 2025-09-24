'놀며 배우며 성장하고'…광명시 평생학습축제 27~28일 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

평생학습원·철망로 일대서 다양한 체험 프로그램 제공

경기도 광명시가 다양한 오는 27~28일 이틀간 평생학습원과 철망산로 일대에서 '광명시 평생학습축제'를 연다.

올해로 22회를 맞은 이 행사는 '배움으로 떠나는 모험, 꿈이 시작되는 평생학습'을 주제로 다양한 시민 참여형 콘텐츠로 꾸며진다.

축제는 ▲학습어드벤처(개방형 일일학교) ▲그린빌리지(녹색나눔장터) ▲드림스테이지(축하공연, 학습동아리 공연) ▲정책 놀이터(평생학습 정책홍보·체험 부스) 등 테마공원을 연상케 하는 다양한 공간 구성을 통해 참가자들이 학습과 놀이를 넘나들며 새로운 즐거움을 느낄 수 있도록 기획했다.

시는 특히 그동안 실내 강의실에서만 운영한 일일학교를 올해 처음으로 야외에서 진행한다. 사전 접수를 통해 민화 그리기, 자개 모빌 체험, 향수 만들기, 머그컵 만들기 등 총 18개 평생학습 프로그램을 운영한다.

28일에는 축제 공간을 평생학습원에서 광명문화원 앞까지 확장해 ▲비즈팔찌 만들기 ▲다육정원 체험 ▲아크릴 무드등 만들기 ▲디지털 드로잉 체험 ▲3D펜으로 열쇠고리 만들기 ▲심리 타로 체험존 ▲포토존 등의 체험 프로그램을 운영한다.

거리에서는 풍선 퍼포먼스, 매직 마임 등 예술공연은 물론 1분 캐리커처, 스피드 터치 게임, 자가발전 놀이기구 등이 펼쳐진다. 모바일 스탬프 투어, 스포츠 챌린지 등 다양한 세대가 함께 즐길 수 있는 프로그램도 진행된다.

행사장에는 푸드트럭, 시니어 카페, 야외도서관, 피크닉존도 마련된다.

박승원 광명시장은 "올해 축제는 세대를 넘나들며 배움의 즐거움을 극대화할 수 있도록 다양한 프로그램을 마련했다"며 "많은 시민이 행사를 통해 특별한 추억을 만들기 바란다"고 말했다.





자세한 내용은 광명시 평생학습 통합플랫폼에서 확인하거나 평생학습원으로 문의하면 된다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

