효성중공업, 1000억원 들여 '공장 신축' 승부수…인도 증설도 예고

2026년 목표…창원에 초고압차단기 공장 신설

인도 푸네 공장도 증설 병행…생산능력 1.5배

"수요 급증 대응해 토털 전력 솔루션 마련"

효성중공업이 전 세계적으로 늘어나는 전력 인프라 수요에 대응하기 위해 초고압차단기 생산설비 확대에 나선다. 국내 신공장 건설과 인도 현지 증설을 동시에 추진하며 글로벌 시장 공략을 본격화한다.

효성중공업은 경남 창원시에 수출용 초고압차단기 전용 생산공장을 새로 짓고 관련 생산라인을 확충하기 위해 총 1000억원을 투자한다고 24일 밝혔다. 새 공장은 2026년 상반기 완공을 목표로 한다. 완공 시 초고압차단기 생산능력은 현재보다 약 1.5배 확대된다.

신설되는 창원 공장에서는 420kV, 550kV, 800kV 등 초고압차단기를 생산해 미국, 유럽, 중동 등 주요 시장에 공급할 예정이다. 생산라인과 함께 차단기의 핵심 부품인 절연물 제조설비와 시험설비도 확충해 제품 신뢰성과 수출 경쟁력을 높인다는 방침이다.

이번 투자는 데이터센터와 인공지능(AI) 산업 확산에 따른 전력 수요 급증, 선진국의 노후 전력망 교체 수요 확대 등 글로벌 차단기 시장 성장세를 겨냥한 전략적 조치다. 시장조사업체 포춘 비즈니스 인사이트에 따르면 세계 차단기 시장 규모는 2024년 224억7000만달러(약 303조원)에서 연평균 8.3% 성장해 2032년 428억5000만달러에 이를 전망이다.

효성중공업은 글로벌 전력 인프라 핵심 시장인 인도에서도 증설을 진행한다. 현지 푸네(Pune) 공장 생산능력을 늘려 빠르게 늘어나는 수요에 대응한다는 계획이다. 인도는 세계 3위 전력 생산국으로 2030년까지 비(非)화석연료 발전 비중을 확대하고 있으며, 이에 따라 송·배전망 확충과 전력망 현대화 사업이 활발히 추진되고 있다.

효성중공업은 이번 투자로 차단기만 생산하는 데 그치지 않고, 전력망 안정화 장치인 스태트컴(STATCOM)과 초고압 송전 설비(HVDC), 소형 개폐장치(C-GIS), 에너지저장장치(ESS)까지 함께 공급하는 종합 전력 솔루션 기업으로 입지를 넓힌다는 계획이다.





조현준 효성 회장은 "글로벌 전력 인프라 수요 확대에 대응하기 위해서는 수주 물량을 원활히 소화할 수 있는 생산능력 확보가 필수"라며 "향후 초고압차단기를 비롯한 토털 솔루션으로 구체적 성과를 창출하겠다"고 말했다.





