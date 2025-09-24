서울 한복판 '혐중 시위'…욕설과 야유에 中 관광객 "가짜뉴스 멈춰라"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시위대, 외국인 향한 혐오 발언·욕설 논란

시위 도중 언쟁 발생…물리적 충돌은 없어

23일 저녁 서울 도심 한복판에서 극우 성향 단체의 '혐중 시위'가 열렸다. 시위 도중 중국인 여성이 "가짜 뉴스를 멈추라"고 항의하다 시위대와 언쟁을 벌이기도 했다.

19일 한 단체가 반중 집회를 벌이고 있는 모습. 연합뉴스

AD

보수단체 '민초결사대'등 회원 100여명은 전날 오후 7시30분쯤 중국 명동 초입의 서울중앙우체국을 출발해 시청을 거쳐 덕수궁 대한문까지 행진했다. 경로에는 주한 중국대사관은 포함되지 않았다.

참가자들은 한국을 비롯해 세계 각국의 선거에 중국이 개입했다는 음모론을 주장하며 "대통령 선거는 무효"라고 외쳤다. 일부는 영어 욕설이 적힌 피켓을 들고 행진해 시민과 외국인의 눈살을 찌푸리게 했다. 실제로 이를 목격한 중국인 여성 두 명은 위축된 듯 두 손을 꼭 잡고 서둘러 자리를 떠났다.

시위대 후미에서는 관광객을 향해 "CCP(영어로 표기한 중국공산당의 약자) 아웃"이라고 외치며 욕설을 하는 모습이 목격됐다. 주최 측은 행진을 출발하며 "기존 집회와 목적이 다르다"고 공지했으나 명동을 벗어나 시청에 다다르자 "짱개" 등 혐오 표현을 쏟아내기 시작했다.

일부 중국인 여성은 영어로 "가짜 뉴스를 멈추라"고 항의하며 시위대와 언쟁을 벌이기도 했으나 경찰이 제지해 물리적 충돌로는 이어지지 않았다. 경찰이 "제한 통고를 준수해달라"는 안내 방송을 하자 시위대 일부는 "중국 경찰 물러나라"라며 야유와 욕설을 퍼붓기도 했다.





AD

잇따른 혐중 시위로 명동 상인들과 국내 체류 중국인들이 불안을 호소하자 경찰은 지난 12일부터 시위대의 명동 진입을 제한하고 불필요한 마찰 유발 행위를 금지하고 있다. 그러나 보수단체들은 영등포구 대림동 차이나타운 등으로 활동 무대를 옮겨가며 시위를 이어가고 있다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>