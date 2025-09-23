파라다이스, 영종도 그랜드하얏트인천 2100억에 인수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한진그룹 자회사로부터 자산 인계 결정

기존 769객실에 501객실 더해

정부 K관광 콘텐츠 육성 비전 부응 취지

외국인 체류 기반 확장 투자

관광산업 활성화에 기여

파라다이스는 자회사인 파라다이스세가사미가 인천 영종도 '그랜드하얏트 인천 웨스트타워'를 한진그룹의 자회사인 칼호텔네트워크로부터 2100억원에 인수하는 계약을 체결했다고 23일 공시했다.

그랜드하얏트인천 호텔. 파라다이스 제공

그랜드하얏트 인천 웨스트 타워는 대지면적 1만6000여㎡(약 4840평)에 5성급 501객실 규모로 2014년에 개점한 호텔이다. 이번 자산 인수 결정은 정부의 K관광 콘텐츠 육성 비전에 따라 중국인 단체관광객 무비자 등 외국인 입국 절차 간소화 정책에 부응하고, 호텔 인프라 투자를 통해 관광산업 발전과 인천 지역경제 활성화에 기여하기 위한 취지라고 회사 측은 설명했다.

파라다이스세가사미는 투자를 통해 외국인들이 안전하게 묵을 수 있는 숙박시설을 확충하고, 파라다이스시티 주최 K페스티벌과 유명 아트 전시, 플라자 문화와 펀시티 콘텐츠들을 통해 대규모 K관광 수요를 창출한다는 방침이다.

파라다이스시티는 이번 인수를 통해 기존 769개 객실에 그랜드하얏트 인천 웨스트타워가 보유한 501개 객실을 더해 총 1270개의 객실을 보유하게 됐다. 회사 측은 두 사업장의 시너지를 위해 양측 건물을 잇는 별도 브리지 설치를 검토하고 있다.

파라다이스시티 또 2단계 사업 토지 약 6만㎡(약 1만8000평) 부지에 최대 속도 40㎞/h의 증강현실 레이싱 테마파크인 '스마트 레이싱 파크' 개장도 앞두고 있다.





최종환 파라다이스세가사미 대표는 "정부의 문화·예술·관광 역점 정책에 부응하고, 관광산업 발전을 통해 외국인 관광객 3000만명 달성을 선도하고자 한다"며 "파라다이스시티의 전시 기획과 뮤직페스티벌 개최 등을 통한 관광객 증가가 정부 주도의 K관광 육성 비전과 맞물려 산업 발전의 시너지 효과로 나타나게 될 것"이라고 말했다.





