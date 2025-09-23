일본·극우에 위협받는 해외 '위안부 소녀상'

세계 10개국에 35개 설치…관리 강화 필요
백승아 "소녀상 훼손 방지법 조속히 통과"
최근 독일 베를린에 설치된 일본군 위안부 피해를 상징하는 '평화의 소녀상'을 10월 7일까지 철거하라는 공식 명령이 내려진 가운데 전 세계 곳곳의 소녀상에 대해서도 철거 압박·훼손에 대한 대책이 필요하다는 주장이 제기됐다.
23일 더불어민주당 백승아 의원(비례대표)이 여성가족부로부터 제출받은 '국내 및 해외 위안부 소녀상 설치 현황(정의기억연대 제공)' 국정감사 자료에 따르면 위안부 소녀상은 국내에 155개, 해외에는 10개국에 35개 설치된 것으로 파악됐다.
국가별(한국 제외)로는 미국이 16개로 가장 많았고, 독일 5개, 일본 4개, 중국·필리핀·호주 각 2개, 홍콩·캐나다·이탈리아·스페인 각 1개 등이다.
지난해 여성가족부 국정감사에서도 위안부 소녀상 훼손 대책 및 관리·감독 강화 등을 요구하는 지적이 제기된 바 있다. 이에 따라 여성가족부는 평화의 소녀상에 대한 공적 관리 강화를 위해 지자체별 조형물 관리계획 수립 제출 의무 부과, 정기현황 점검실시, 홍보사업 실시 등 '일본군 위안부 피해자를 기억하기 위한 조형물 관리 방안'을 마련했다. 여가부는 또 지자체를 통해 현재 전국에 설치된 소녀상 정기 점검을 시행 중이다.
백 의원은 "해외 위안부 소녀상은 피해자들을 추모하고 전쟁범죄가 반복되지 않도록 하는 평화의 상징이다"며 "일본의 정치적 로비에 의해 철거되거나 극우세력에 의해 훼손돼서는 안 된다"고 강조했다. 이어 "대표 발의한 '위안부 소녀상 훼손 방지법'을 조속히 통과시켜 관리시스템을 제도화하겠다"고 밝혔다.
