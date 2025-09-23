트럼프 '자폐 위험' 발언 후폭풍… 타이레놀 제조사 7% 급락

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도널드 트럼프 미국 대통령이 임신 중 타이레놀(성분명 아세트아미노펜) 복용이 자폐 발생 위험을 높이는 것으로 나타났다고 밝히면서 타이레놀 제조 업체인 켄뷰(Kenvue) 주가가 7% 급락했다.

22일(현지시간) 미국 뉴욕증시에서 켄뷰 주가는 전장 대비 7.47% 급락한 16.97달러에 마감했다. 이후 시간외거래에선 4.42% 오른 17.72달러로 마쳤다. 켄뷰 주가는 이달 초 트럼프 행정부가 타이레놀 복용을 자폐아 출산 위험과 연관 짓는 보고서를 내놓을 것이라는 외신 보도가 나온 이후 이날까지 16% 급락했다.

켄뷰는 2023년 제약업체 존슨앤드존슨이 소비자·건강사업 부문을 분사해 만든 회사다. 켄뷰는 타이레놀, 리스테린, 뉴트로지나, 존슨 베이비 샴푸 등의 브랜드를 갖고 있다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 기자회견을 열어 임신 중 타이레놀 복용이 자폐 발생 위험을 높이는 것으로 나타났다며 "그들(FDA)은 의학적으로 필요한 경우가 아니면 임신 중 타이레놀 복용을 제한할 것을 강력히 권고할 것"이라고 밝혔다. 그러면서 '의학적으로 필요한 경우'로 "참을 수 없을 정도로 극심한 고열"을 들었다.





켄뷰는 이날 성명에서 "독립적이고 건전한 과학은 아세트아미노펜 복용이 자폐를 유발하지 않음을 분명히 보여준다"며 "아세트아미노펜은 임신 기간 내내 필요시 임신부에게 가장 안전한 진통제 옵션"이라는 입장을 내놨다. 아세트아미노펜은 임신부의 통증이나 발열 증상에 의사들이 처방해 온 약물이다. 애드빌로 알려진 이부프로펜 계열이나 나프록센 계열 진통제의 경우 태아에게 해로울 수 있다는 이유로 권장되지 않는 것으로 알려졌다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

