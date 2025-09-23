[특징주]프로티나, 다국적 제약사 계약이후↑

23일 오전 9시 32분 기준 코스닥시장에서 프로티나 주가는 전일 종가 대비 20.96% 오른 4만400원을 기록하고 있다. 지난 17일 다국적 제약사와 12억원 규모 공급 계약 체결 공시 이후 주가가 탄력을 받는 모양새다.
2015년 카이스트(KAIST) 교원 창업으로 설립된 프로티나는 단백질 간 상호작용(PPI)을 분석하는 단백질 빅데이터 업체다. 단일분자 단백질 상호작용(SPID) 플랫폼을 바탕으로 다양한 분석 시료에서 단백질 간 상호작용을 정량화하고 이를 신약 개발에 활용하고 있다. 단백질 복합체의 구성과 상호작용 네트워크를 정확하게 파악하면 질병 타깃 발굴뿐 아니라 바이오마커 개발과 약물 모듈레이터 설계의 정확도가 높아져 신약 개발 성공 확률을 높일 수 있다.
이달 초 프로티나는 JP모건 투자를 받아 주목받았다. JP모건자산운용 아시아태평양 지부는 지난 3일 프로티나 지분 5.16%(56만500주)를 보유하고 있다고 공시했다. 이후 주가가 크게 뛰었다. 하지만 지난 10일 장내 매도로 지분율을 2.89%(31만 4471주)로 축소했다고 공시하자 주가가 떨어졌다.
프로티나는 지난 17일 미국 다국적 제약사와 12억 원 규모 임상검체 분석 서비스 공급 계약을 체결했다고 공시했다. 계약금액은 11억7496만원으로, 지난해 매출액 대비 51.06%에 해당하는 규모다. 계약 기간은 2028년 12월 31일까지다. 기술력이 실제 매출로 입증되면서 이후 주가가 상승하고 있다.
지금 뜨는 뉴스
하지만 프로티나는 오버행(대량 물량 출현) 이슈가 남아있다. 오는 9월 29일 발행주식수 대비 14.1%, 10월 29일 16.5%의 의무 보유 확약 해제 물량은 단기 주가에 대한 부담으로 작용할 수 있다.
조시영 기자 ibpro@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>