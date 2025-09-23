수원시, 2차 민생회복 소비쿠폰 지급따라 TF 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 수원시가 2차 민생회복 소비쿠폰 지급에 따라 '테스크포스(TF)'를 지속 운영한다.

수원시는 앞서 1차 민생회복 소비쿠폰 지급을 앞둔 지난 7월11일부터 소비쿠폰 TF(태스크포스)를 운영해왔다. TF는 사업지원반, 심사조사반, 동별접수반 등으로 이뤄져 있다.

2차 민생회복 소비쿠폰은 소득 상위 10%를 제외한 국민 90%에게 지급된다.

6월18일 기준 주민등록상 주소지 관할 지자체에서 신청해야 한다. 지급 금액은 1인당 10만원이고, 신청 기간은 10월31일까지다. 첫 주(22~26일)에는 출생 연도 끝자리 기준 요일제를 적용한다. 소비쿠폰은 1·2차분 모두 2025년 11월30일까지 사용해야 한다.

민생회복 소비쿠폰은 신용·체크카드, 선불카드, 수원페이 중 하나를 선택해 받을 수 있다. 온라인 신청은 수원페이(경기지역화폐) 앱, 신용·체크 카드사 홈페이지·앱·콜센터·ARS에서 할 수 있다.

오프라인 신청도 할 수 있다. 오프라인 선불카드는 주소지 관할 주민센터, 신용·체크카드는 카드사 제휴 은행 영업점에서 신청하면 된다.

수원시는 1차 지급 오프라인 신청량을 반영해 44개 동 행정복지센터 접수창구를 최대 5곳까지 확대 설치했다. 본인 신청은 신청서 작성을 생략하고 접수증을 출력해 서명을 받는 것으로 절차를 간소화했다.

또 시각장애인이 소비쿠폰을 편리하게 사용할 수 있도록 점자 선불카드 600장을 배부했다. 선별 지급에 따른 이의신청을 신속하게 처리하기 위해 동 행정복지센터에서 근무하는 사회복지업무 담당 공무원을 확대 지정해 운영한다.

수원시는 오는 10월 14~31일 고령자·장애인 등 거동이 불편한 주민들을 대상으로 '찾아가는 신청 서비스'를 운영한다.

소비 쿠폰은 신청 지역과 같은 주민등록 주소지에서만 사용할 수 있다. 연 매출 30억원 이하 소상공인 업종(대형마트, 백화점, 프랜차이즈 직영점은 제한), 전통시장 등에서 쓸 수 있다. 11월30일까지 사용하지 않은 잔액은 국가와 지자체로 환수된다.





수원시 관계자는 "모든 시민이 민생회복 소비쿠폰을 받을 수 있도록, 적극적으로 홍보하겠다"고 말했다.





