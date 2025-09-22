"트럼프, '틱톡 합의' 행정명령 이번주 후반 서명"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이번 주 후반에 행정명령을 통해 중국 동영상 플랫폼 틱톡의 미국 사업권 매각 문제를 둘러싼 양국의 합의를 승인할 것으로 보인다고 월스트리트저널(WSJ) 등이 22일(현지시간) 보도했다.

백악관 고위 관계자에 따르면 트럼프 대통령은 이번 주 후반 미국 내 틱톡 운영 방식을 두고 양국이 도달한 합의 내용이 법적 요건을 충족한다는 내용의 행정명령에 서명할 예정이다.

로이터연합뉴스

AD

틱톡은 미국에서 인기를 끄는 플랫폼이지만 중국 기업 바이트댄스를 모기업으로 두고 있어서 지난 2019년부터 미국인 개인정보 유출 위험 및 안보 위협 우려가 제기됐다.

트럼프 행정부는 중국과 틱톡 대주주 지분을 미국 기업이 인수하는 방안의 협상을 진행한 끝에 지난 14일 스페인 마드리드에서 열린 미·중 고위급 무역 협상에서 큰 틀의 합의를 이뤘다.

합의에 따라 앞으로 미국에 틱톡을 운영할 새로운 법인이 설립되며 새 법인은 오라클과 사모펀드 실버레이크 등 미국 투자자들이 약 80%의 지분을 보유한다. 바이트댄스의 지분은 20% 미만으로 줄어든다. 트럼프 대통령은 전날 폭스뉴스 인터뷰에서 틱톡의 미국 내 사업권 인수에 참여할 미국인 투자자로 언론 재벌 루퍼트 머독과 그의 아들 라클런 모독, 마이클 델 델 테크놀로지스 회장 등도 거론했다.

새 법인은 미국 중심으로 이사회를 구성하고 미국 정부가 지정하는 이사 1명을 포함하게 된다.

개인정보 유출을 막기 위해 미국 사용자들의 모든 데이터는 오라클이 운영하는 미국 클라우드에 저장될 예정이다. 관계자들에 따르면 중국은 이 데이터에 접근할 수 없다. 콘텐츠 추천 알고리즘을 중국 측이 통제한다는 우려를 불식하기 위해 알고리즘을 새 버전으로 재훈련할 예정이다. 다만 알고리즘이 개편돼도 사용자는 기존에 사용하던 애플리케이션을 통해 계속 서비스에 접속할 수 있다.





AD

WSJ는 미 정부가 이번 협정을 추진하는 대가로 수십억달러의 수수료를 받을 것으로 예상된다고 전했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>