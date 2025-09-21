SSG닷컴, 오프라인 페스타 '미지엄' 티켓 22일부터 판매

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

22일 오전 9시 티켓 오픈

SSG닷컴이 22일 오전 9시부터 오프라인 페스타 '미지엄(美지엄)' 티켓 본 판매를 시작한다고 21일 밝혔다.

SSG닷컴이 22일 오전 9시부터 오프라인 페스타 '미지엄(美지엄)' 티켓 본판매를 시작한다고 21일 밝혔다. SSG닷컴 제공

AD

티켓 정가는 3만원이다. 신세계유니버스클럽 회원은 10% 할인된 2만7000원에, 현대카드 쓱닷컴카드 에디션2 이용 고객은 30% 할인된 2만1000원에 티켓을 구매할 수 있다.

이번 페스타는 다음 달 15일부터 19일까지 성수동에서 개최된다. 100여 개의 인기 식품·뷰티 브랜드 신제품을 가장 먼저 체험해볼 수 있고 브랜드별 대표 상품들로 구성된 기프트 세트와 SSG닷컴 한정판 굿즈를 만날 수 있다. 김도윤·최지형·김건·남준영 등 스타 셰프들의 쿠킹 토크쇼도 진행된다.

현대카드가 선정한 유망 인디 아티스트들이 일자별·회차별로 펼칠 루프탑 버스킹 공연 라인업도 확정됐다. R&B 뮤지션 '거니'를 비롯해 보컬리스트 '서자영', 싱어송라이터 '소이에' 등 실력파 가수들이 페스타의 열기를 달군다.





AD

표상순 SSG닷컴 브랜드마케팅팀장은 "트렌드 1번지 성수동에서 열리는 대형 축제인 만큼 관심이 뜨겁다"며 "방문객들에게 잊지 못할 추억을 선사하겠다"고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>