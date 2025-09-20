[MZ순경]"또래,동생 같은 피해자 도울 수 있도록"…여청과 올라운더 꿈꾸는 순경

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

<39>경기광주경찰서 여성청소년과 여청수사3팀 안승현 순경

편집자주 Z세대가 온다. 20·30 신입들이 조직 문화의 미래를 결정하는 시대다. 경찰이라고 제외는 아니다. 경찰에는 형사, 수사, 경비, 정보, 교통, 경무, 홍보, 청문, 여성·청소년 등 다양한 부서가 있다. 시도청, 경찰서, 기동대, 지구대·파출소 등 근무환경이 다르고, 지역마다 하는 일은 천차만별이다. 막내 경찰관의 시선에서 자신의 부서를 소개하고, 그들이 생각하는 일과 삶에 대한 생생한 이야기를 들어본다.



"제 주변 일처럼 느껴지는 사건들을 보면 안타까운 마음에 최대한 피해자를 도울 수 있는 방법을 고민해요."

경기 광주경찰서 여청과 소속 안승현 순경이 포즈를 취하고 있다. 윤동주 기자

17일 경기 광주경찰서에서 만난 안승현 순경(27)은 교제폭력으로 경찰서를 찾아온 또래 피해자를 떠올렸다. 연락하고 지내는 가족들이 없어 아르바이트로 생계를 유지하던 20대 초반 여성이었다. 보호자 없이 생활하며 유일하게 믿었던 남자친구에게 교제폭력을 당했던 것. 안 순경은 "또래인데 힘든 환경에서 생활할 뿐 아니라 동생 같기도 해 안타까웠다"며 "그럴 때마다 최대한 피해자를 지원할 수 있는 방법들을 고민한다"고 말했다.

파출소부터 접한 관계성 범죄…사건 관계자 이야기 더 듣고 싶어

안 순경이 경기 광주경찰서 여청수사3팀에서 2년4개월째 근무하며 다루는 사건들은 이 같은 관계성 범죄가 대다수다. 가정폭력, 아동학대, 교제폭력, 성범죄 등을 다루며 사건이 접수되면 관계자를 소환조사하고, 민원인을 상담한다. 경찰서 주변이 아파트로 빼곡하고 근처에 학교가 생겨나고 있는 지역 특성상 가정폭력이 가장 많이 접수되며, 청소년이 절도 등을 저지르는 소년사건도 빈번하다.

안 순경이 여청과를 선택한 이유도 아파트 단지와 학교, 유치원이 많은 태전파출소에서 근무하며 가정폭력을 자주 접해서다. 그는 "학교, 유치원이 많은 동네에서 순찰팀원으로 근무하며 아동학대, 소년사건을 자연스레 접하게 됐고, 초동조치를 넘어 그 사람들의 이야기가 궁금했다"며 "일대일로 조사하는 순간만큼은 둘만 있기 때문에 울고, 하소연하고 가신다"고 말했다.

소년사건을 다루는 부서 특성상 안 순경은 학생들을 자주 만나게 된다. 무인점포에서 젤리를 훔친 여고생을 잘 이끌어 훈방 조치를 끌어내 보람을 느끼기도 했다. 안 순경은 "무용과 입시를 준비하는 여고생을 잘 타일러 여고생이 체중감량으로 힘든 와중 충동적으로 젤리를 훔쳤다고 범행을 시인하고, 피해자에게도 진심으로 사과해 훈방 조치가 됐었다"고 회상했다.

경기 광주경찰서 여청과 소속 안승현 순경이 아시아경제와 인터뷰를 하고 있다. 윤동주 기자

편견 없이 공감하며 듣는 '기다림'이 강점

안 순경의 강점은 '기다림'이다. 사건 관계자들이 먼저 말문을 트길 기다린다. 그는 "사건 관계자의 개인정보나 사건 개요를 알고 있지만, 편견 없이 관계자들의 이야기에 공감하는 태도가 중요하다"며 "알고 있는 정보를 먼저 얘기하기보다는 사건 관계자가 말할 수 있도록 경찰서에 어떻게 오게 됐는지부터 큰 틀에서 물어보며 진술을 듣는다"고 말했다.

이러한 강점은 사건 발생 직후 사건 관계자들에게 다가갈 때도 도움이 된다. 안 순경은 "신생아가 숨을 안 쉰다는 신고가 들어와 출동하니 침대에 엎드린 채로 숨을 쉬지 않고 사망해 병원으로 옮겨졌었다"며 "보호자가 예상치 못한 아이의 죽음에 슬퍼하고 있어서 시간이 허락하는 한 최대한 기다리고, 공감했었다"고 회상했다.

경기 광주경찰서 여청과 소속 안승현 순경이 긴급 신고 전화를 받고 있다. 윤동주 기자

가정에 관여하는 일이 조심스럽지만, 혼자 아냐

가정에 관여하는 여청과 특성상 사건 관계자의 반감을 살 때도 있다. 안 순경은 "'왜 부부싸움에 신경 쓰냐','왜 경찰서로 불러서 더 사이 안 좋게 하냐'고 반감을 표하는 분들을 설득하는 일이 항상 조심스럽다"며 "그럴 때마다 '신고가 접수됐으니 확인해야 한다'고 절차를 상세히 설명해드리려 한다"고 말했다.

그럴 때마다 안 순경은 자신은 혼자가 아니라 '원팀'이라는 점을 떠올린다. 업무에 있어 팀원들은 도움과 조언을 아끼지 않는다. 그는 "한 사건에 대해서도 신병 인수, 유치장 입감, 영장실질심사 등이 있으면 여러 팀원이 다방면으로 함께 움직인다"면서 "성폭력 피해자의 경우 동성 경찰관이 조사를 희망하는 경우도 있어 담당 사건이 아니더라도 조사를 해주는 등 도움을 주고받는다"고 전했다.





안 순경은 '자기가 한 말과 업무에 책임질 수 있는 경찰'로 기억되고 싶다고 했다. 그는 "피의자와 피해자는 근무 기간과 상관없이 경찰관을 형사사건 전문가라고 믿고 사건을 맡긴다"며 "사건 관계자 사이에서 편견 없이 판단하고, 중재할 수 있는 경찰이 되고 싶다"고 말을 마쳤다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr

