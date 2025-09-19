광명시 탄소중립형 도시재생, '도시·지역혁신대상'서 '대상' 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공공부문 '도시환경·경관 분야' 수상

경기도 광명시가 추진하는 탄소중립형 도시재생사업이 '2025 대한민국 도시·지역혁신대상'에서 대상을 받았다.

AD

광명시는 국토교통부가 주관하는 이번 상에서 도시환경·경관분야 대상인 행정안전부 장관상 수상자로 선정됐다고 19일 밝혔다.

시는 도시재생사업 과정에서 단순한 물리적 도시환경 개선을 넘어 시민참여를 기반으로 공동체 활성화와 기후위기 대응을 동시에 실현한 점이 수상의 배경이 됐다고 설명했다.

시는 2018년 광명5동 너부대공원 일원(6만6900㎡)을 시작으로 ▲광명3동(13만1300㎡) ▲광명7동(7만8400㎡) ▲광명5동(5만2900㎡) ▲철산2동(13만3000㎡) ▲소하2동(44만1500㎡) 등 원도심을 대상으로 도시재생사업을 추진해 왔다.

시는 도시재생사업 과정에서 '도시재생 총괄기획단', '도시재생 주민협의체', '도시재생 추진단' 등을 통해 시민 중심의 지역 맞춤형 의제를 발굴하고 해결책을 모색하는 민관 협치 거버넌스와 숙의 과정을 마련했다. 사업 과정에서는 현장지원센터를 거점으로 교육, 회의, 축제 등을 운영하며 주민 참여와 협력을 강화하고 있다.

특히 시민 참여를 통해 마을 숲과 텃밭 등 녹지 조성, 에너지 효율 개선 집수리, 탄소중립형 교육 등 다양한 탄소중립 사업을 추진하고 있다.

박승원 광명시장은 "도시재생의 진정한 가치는 시민이 스스로 문제를 진단하고 함께 해결해 나가는 과정에 있다"며 "시대적 과제인 기후위기 대응을 접목해 시민과 함께 지속가능한 녹색도시를 만들어 가겠다"고 말했다.





AD

이번 대상 시상식은 오는 24일 강원도 삼척시에서 열리는 '2025 대한민국 도시·지역혁신 산업박람회'에서 열린다. 시는 박람회에서 광명형 도시재생 정책 브랜드인 '그린라이트(Green Light) 광명'을 선보이며, 주요 성과와 도시재생 청사진을 발표할 예정이다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>