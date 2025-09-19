[굿모닝 증시]美증시 최고치…"한국, 외국인 추가유입·반도체 주목"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

9월 코스피, 외국인 중심 자금 유입

"외국인 추가 유입 여력 남은 상황"

…"가격 부담 속 상승세 지속될 것"

미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 재개에 뉴욕 주가가 상승 마감한 가운데 19일 한국 증시도 완만한 상승세를 이어갈 전망이다. 증권가에선 외국인 자금 유입의 지속성과 반도체 수급 쏠림 등 변수에 주목했다.

18일(현지시간) 뉴욕 증시 3대 지수 모두 최고치를 경신했다. 블루칩 중심의 다우지수는 전 거래일보다 124.1포인트(0.27%) 상승한 4만6142.42에 거래를 마쳤다. 대형주 중심의 S&P500지수는 31.61포인트(0.48%) 오른 6631.96, 기술주 중심의 나스닥지수는 209.399포인트(0.94%) 뛴 2만2470.725에 장을 마감했다.

18일(현지시간) 미국 뉴욕 증권거래소에서 트레이더들이 업무를 보고 있다. 로이터연합뉴스

금리 인하 수혜 전망에 중소형주로 구성된 러셀2000지수는 60.352포인트(2.51%) 뛴 2467.697을 기록하며 약 3년10개월 만에 최고치를 돌파했다. 대기업 대비 현금이 적어 대출 등 외부 자금 조달 의존도가 높은 중소형 기업은 금리 인하 수혜주로 꼽힌다. 인텔은 엔비디아로부터 투자받는다는 소식에 무려 22.77% 급등했다. 엔비디아도 3.49% 올랐다. 애플은 0.46% 내렸고 테슬라와 마이크로소프트(MS)는 각각 2.12%, 0.31%씩 떨어졌다.

전날 Fed는 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 연방기금 금리를 연 4.0~4.25%로 0.25%포인트 인하하기로 결정했다. 지난 9개월간 동결 기조를 유지하다가 단행한 조치로, 최근 고용 지표 부진이 배경으로 작용했다. Fed는 연내 0.25%포인트씩 두 차례, 총 0.5%포인트의 추가 금리 인하 가능성을 시사했다.

이날 한국증시 전망에 대해 이성훈 키움증권 연구원은 "사상 최고치 경신 속 가격 부담에도 미 금리 인하, 반도체 실적 개선 기대감, 대통령 주식시장 부양의지 속 완만한 상승세가 지속될 것"이라고 말했다.

그는 외국인 중심의 자금 유입세와 반도체 투자심리에 주목했다. 그러면서 "이달 코스피의 수급 주체별 동향을 살펴보면, 외국인 중심의 자금 유입이 두드러진다"며 "코스피 외국인 지분율은 32.9% 수준으로 지난해 7월 35%에 못 미치고 있어, 추가적인 유입 여력은 여전히 남아있다"고 기대했다.





이어 "이달 전체 외국인 순매수 자금 6조9000억원 중 약 86%(6조원)가 반도체 업종에 집중되고 있다"며 "반도체 업황 관련 호재가 지속되는 가운데 단기적으로 반도체 수급 쏠림이 지속될 수 있다"고 덧붙였다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

