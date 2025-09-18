이천시, 관내 기업과 '이천쌀문화축제' 업무협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

테르메덴·시몬스·YS생명 참여

할인혜택·주차장 무료 제공 등

경기도 이천시는 18일 지역 대표 축제인 이천쌀문화축제의 성공적인 개최를 위해 관내 기업인 테르메덴, 시몬스, YS생명과학과 업무협약을 체결했다고 이날 밝혔다.

이천쌀문화축제 개최를 위한 업무협약식에서 김경희 이천시장(왼쪽 세번째)이 협약업체 관계자들과 협약서를 들어보이고 있다. 이천시 제공

주요 협약에 따라 시몬스는 축제 기간 자사 그로서리 스토어에서 음료를 30% 할인 제공한다. 테르메덴은 방문객 대상 입장권을 50% 할인하는 동시에 주차장을 개방한다. YS생명과학은 축제 기간 유휴 부지를 임시 주차장으로 제공해 관람객의 편의를 지원하기로 했다. 할인 혜택은 축제 현장에서 배부되는 홍보지를 지참한 방문객에게만 적용된다.

올해 이천쌀문화축제는 다음 달 22일부터 26일까지 5일간 모가면 소재 이천농업테마공원에서 열린다.





김경희 이천시장은 "지역 대표 축제에 민간 기업이 함께 참여해 시너지 효과를 내게 돼 뜻깊다"며 "앞으로도 다양한 협력을 통해 더 나은 공동체를 만들어갈 것"이라고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

