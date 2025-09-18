장수군, 20일 '레드푸드레이스 in 승마로드' 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오전 6~11시 승마로드 일대

전북 장수군이 오는 20일 오전 6시~11시 장수 승마로드 일대에서 제19회 한우랑 사과랑 축제의 특별 프로그램으로 '2025 레드푸드레이스 in 승마로드' 행사를 연다.

레드푸드 레이스 in 장수 승마로드 포스터. 장수군 제공

AD

18일 군에 따르면 이번 대회는 한우랑사과랑 축제와 연계해 지역 주민과 방문객이 함께 어울릴 수 있는 스포츠·관광 융합형 행사로 기획됐으며, 장수군 트레일레이스 기업인 락앤런(대표 김영록)이 주관한다.

대회는 장수의 대표 레드푸드를 테마로 오미자 5㎞, 토마토 10㎞, 사과 16㎞ 구간으로 나눠 진행되며 총 300여명(선수 270명, 운영스탭 30명)이 참가한다.

출발은 장수말역사체험관에서 오전 7시 30분부터 순차적으로 진행되며 참가자는 제한 시간 3시간 안에 완주해야 하고, 배번과 완주 메달, 반다나, 모바일 기록증 등이 기념품으로 제공된다.

대회 당일에는 러닝 대회뿐만 아니라 한우랑사과랑축제와 연계한 플리마켓, 로컬 브랜드 부스, 시민 교류 프로그램 등이 운영돼 참가자와 방문객 모두가 즐길 수 있는 다채로운 축제가 될 전망이다.

최훈식 군수는 "레드푸드레이스는 장수의 자연과 특산물을 함께 즐길 수 있는 특별한 프로그램으로, 군민과 관광객이 어우러지는 축제가 될 것이다"며 "앞으로도 스포츠와 관광을 연계한 다양한 콘텐츠로 활력 있는 장수를 만들겠다"고 말했다.





AD

한편, 이번 대회가 열리는 승마로드는 원래 야외 승마용으로 활용되던 비포장도로였으나 지난해 메타세쿼이아 2,000여그루를 심어 전국 최장의 산책로로 재탄생한 곳으로, 이번 레드푸드레이스를 통해 트레일레이스 코스로는 처음으로 활용되며 앞으로 장수의 새로운 명소로 자리매김할 것으로 기대된다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>