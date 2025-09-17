BBQ, 한강버스 5개 선착장에 매장 열었다

잠실·여의도·뚝섬·압구정·망원 선착장 입점
제너시스BBQ 그룹이 오는 18일 정식 운항에 들어가는 '한강버스'의 주요 선착장 5곳에 매장 오픈을 마쳤다고 17일 밝혔다.
BBQ는 7월 잠실과 여의도 선착장에 첫 매장을 선보인 데 이어 8월 뚝섬과 압구정에도 문을 열었다. 9월 망원 선착장 매장까지 순차적으로 오픈하며 한강버스의 전면 운행 시점에 맞춰 모두 5개 매장의 문을 열었다.
각 매장은 모두 선착장 2층에 약 170㎡(약 50평), 50석 규모의 동일한 크기와 콘셉트로 조성됐다. 매장에서는 황금올리브치킨, 황금올리브치킨 양념 등 치킨류 6종과 감자튀김, 떡볶이 등 사이드 메뉴 11종, 페퍼로니 시카고 피자 등 총 2종의 피자 등 메뉴를 제공한다. 음료와 치킨을 간편하게 즐길 수 있는 테이크아웃 전용 메뉴인 '뻥치'를 비롯해 치킨·사이드·피자가 함께 구성된 세트 메뉴도 마련됐다.
해당 매장은 내부에서 한강뷰를 감상하며 취식하거나, 테이크아웃도 가능해 선착장을 찾는 시민들과 관광객 모두 편리하게 이용할 수 있다.
BBQ 관계자는 "한강버스가 서울을 대표하는 관광 콘텐츠로 자리 잡는데 BBQ가 함께 할 수 있어 의미가 크다"며 "교통과 관광 인프라가 결합된 새로운 외식 모델로 고객들에게 다양한 즐거움을 선사할 것"이라고 말했다.
한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
