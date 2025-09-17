BBQ, 한강버스 5개 선착장에 매장 열었다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

잠실·여의도·뚝섬·압구정·망원 선착장 입점

제너시스BBQ 그룹이 오는 18일 정식 운항에 들어가는 '한강버스'의 주요 선착장 5곳에 매장 오픈을 마쳤다고 17일 밝혔다.

BBQ는 7월 잠실과 여의도 선착장에 첫 매장을 선보인 데 이어 8월 뚝섬과 압구정에도 문을 열었다. 9월 망원 선착장 매장까지 순차적으로 오픈하며 한강버스의 전면 운행 시점에 맞춰 모두 5개 매장의 문을 열었다.

BBQ가 정식 운항에 들어가는 '한강버스' 주요 선착장 5곳에 매장을 열었다. BBQ

각 매장은 모두 선착장 2층에 약 170㎡(약 50평), 50석 규모의 동일한 크기와 콘셉트로 조성됐다. 매장에서는 황금올리브치킨, 황금올리브치킨 양념 등 치킨류 6종과 감자튀김, 떡볶이 등 사이드 메뉴 11종, 페퍼로니 시카고 피자 등 총 2종의 피자 등 메뉴를 제공한다. 음료와 치킨을 간편하게 즐길 수 있는 테이크아웃 전용 메뉴인 '뻥치'를 비롯해 치킨·사이드·피자가 함께 구성된 세트 메뉴도 마련됐다.

해당 매장은 내부에서 한강뷰를 감상하며 취식하거나, 테이크아웃도 가능해 선착장을 찾는 시민들과 관광객 모두 편리하게 이용할 수 있다.





BBQ 관계자는 "한강버스가 서울을 대표하는 관광 콘텐츠로 자리 잡는데 BBQ가 함께 할 수 있어 의미가 크다"며 "교통과 관광 인프라가 결합된 새로운 외식 모델로 고객들에게 다양한 즐거움을 선사할 것"이라고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

