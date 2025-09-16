종묘 담장 기와 열 장 훼손…경찰 용의자 추적(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

종묘 외대문 인근에서 새벽 피해 발생

국가유산청, 즉시 보수 완료

파손된 기와를 보수하는 모습[국가유산청]

서울 종묘 외곽 담장 일부가 훼손돼 경찰이 수사에 나섰다.

16일 국가유산청과 서울 혜화경찰서에 따르면 전날 새벽 종묘 정문인 외대문에서 서순라길 방향 담장 기와 열 장이 떨어지거나 파손됐다. 암키와와 수키와가 각각 다섯 장씩 손상됐다.

종묘관리소는 새벽 순찰 중 피해를 발견하고 즉시 경찰에 신고했다. 경찰과 국가유산청은 인근 폐쇄회로(CC)TV를 분석해 용의자를 취객으로 추정하고 동선을 추적 중이다. CCTV에는 지난 15일 오전 1시 무렵 용의자가 외대문 방향으로 이동하며 기와를 훼손하는 정황이 담겼다.

국가유산청 관계자는 "취객으로 추정되는 사람이 외곽 담장 세 곳의 기와를 흔들고 손으로 잡아당겨 파손한 것으로 보인다"고 설명했다. 파손된 기와는 보수 작업을 마쳤다. 국가유산청 궁능유적본부 산하 직영보수단은 전날 약 네 시간 동안 작업해 피해 부위를 복원했다.

기와 파손 모습

종묘는 조선과 대한제국의 역대 왕과 왕비, 황제와 황후의 신주를 모신 국가 사당이다. 단일 목조 건축물로는 규모가 가장 큰 정전을 중심으로 유교 전통과 왕실 의례 문화를 보여주는 대표 건축물로 평가받는다. 1963년 사적, 1995년 12월 유네스코 세계유산으로 지정됐다.





국가유산청 관계자는 "문화재 훼손은 단순 파손을 넘어 역사적 가치를 훼손하는 범죄"라며 "경찰과 함께 철저히 수사할 예정"이라고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

