"뼈에 좋은 제품 추천"…플래티어, 셀트리온몰 AI 검색 기능 제공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI 검색 솔루션 '젠서' 도입

소비자에게 적합한 제품 찾아줘

인공지능(AI) 전환 전문 기업 '플래티어'가 셀트리온의 종합 쇼핑몰에 자연어 기반의 AI 검색 솔루션을 제공해 쇼핑 경험을 향상시킨다.

AD

플래티어는 셀트리온몰에 생성형 AI 검색 솔루션 '젠서'를 제공했다고 16일 밝혔다. 셀트리온몰은 셀트리온이 고기능성 바이오 기술을 토대로 자체 개발한 뷰티·건강기능식품 브랜드를 판매하는 종합 쇼핑몰이다.

그동안 셀트리온몰에서 고객은 직접 키워드를 입력해 원하는 상품을 찾아야 했다. 하지만 정확한 상품명을 모르거나 '눈가 주름 개선 아이크림'처럼 복잡하고 긴 문장으로 검색할 경우 검색 결과가 단순히 키워드에 맞는 상품을 나열하는 수준에 그쳐 원하는 상품을 정확히 찾기 어려웠다. 고객들은 여러 상품을 일일이 확인해야 하는 불편을 겪었고 만족스러운 쇼핑 경험을 하기 어려웠다.

셀트리온몰은 이러한 문제를 해결하고 고객이 원하는 상품을 더 쉽고 편리하게 찾을 수 있도록 자연어 검색 기능 도입을 결정했다.

젠서는 단순히 키워드를 매칭하는 것을 넘어 고객의 복합적인 질문을 다층적으로 분석해 그 속에 숨겨진 진짜 의도를 파악한다. 예를 들어 '바닷가 원피스'라는 질문을 '휴양지' '여름' '시원한 소재' 등 다양한 연관 의도로 확장해 고객에게 가장 적합한 상품을 찾아 제시한다.

셀트리온몰은 젠서 도입 이후 검색 결과의 클릭 전환율이 상승하는 긍정적인 신호를 확인했다.

현재 젠서는 로그인 회원들을 대상으로 검색 서비스를 제공 중이다. 향후에는 고객 프로필·행동·검색 이력을 기반으로 개인의 취향까지 기억해 매 순간 맞춤형 검색 결과를 제공할 예정이다. 나아가 '오늘 저녁 된장찌개 장보기'와 같은 구체적인 요청을 AI 에이전트가 직접 수행하며 상품 검색부터 장바구니 담기, 대체 상품 제안까지 쇼핑의 전 과정을 돕는 서비스로 발전시켜 나갈 계획이다.





AD

플래티어의 유민수 사업부장은 "앞으로 젠서는 고객 행동 데이터를 기반으로 초개인화된 쇼핑 경험을 제공하고, 쇼핑 전 과정을 지원하는 서비스로 발전해 고객 만족도를 극대화하며 새로운 비즈니스 가치를 창출해 나가겠다"라고 밝혔다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>