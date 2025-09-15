머스크, 테슬라 주식 1조4000억원 장내 매수…주가 급등

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

머스크, 역대 최대 테슬라 주식 장내 매수

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 자사주 257만주를 사들이면서 테슬라 주가가 급등했다.

연합뉴스

AD

15일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면 머스크는 지난 12일 총 10억달러(한화 약 1조3884억원) 규모 테슬라 주식을 장내 매수했다. 이는 금액 기준으로 머스크의 역대 최대 규모다.

시장은 CEO의 신뢰 표명으로 해석하며 테슬라 주가는 이날 미국 증시 정규 개장 전 프리마켓에서 전장 대비 최대 7% 이상 상승했다.

앞서 전 거래일인 지난 12일 테슬라 주가는 전날보다 7.36% 오른 395.94달러에 마감해 2월6일(374.32달러) 이후 7개월여 만에 최고치를 기록했다.





AD

머스크가 테슬라 주식을 장내에서 대량 매수한 것은 2020년 2월14일 20만주(약 1000만 달러)를 산 이후 5년7개월 만이다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>