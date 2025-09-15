김용진 해경청장, 사의 표명…"해경 순직 무거운 책임감 느껴"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

갯벌에 고립된 노인을 구조하다가 순직한 해양경찰 고(故) 이재석 경사 사고와 관련해 김용진 해양경찰청장이 사의를 표명했다.

김 청장은 15일 오후 늦게 언론에 배포한 공식 입장을 통해 "순직 해경 사건과 관련해 대통령님의 말씀에 무거운 책임감을 느낀다"며 "이번 사고의 진실 규명과 새로운 해양경찰에 도움이 되고자 사의를 표명한다"고 밝혔다.

김용진 해양경찰청장

AD

김 청장은 이 경사의 순직 사고에 대해 해경이 아닌 외부의 독립적인 기관에 맡겨 엄정히 조사하라는 이재명 대통령의 지시가 있고 난 뒤 청장직에서 물러날 결심을 한 것으로 전해졌다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 브리핑에서 "이 대통령은 고인의 동료들로부터 '윗선이 진실을 은폐하고 있다'는 증언이 나왔다는 점을 짚었고, 이어 유가족과 동료들의 억울함이 없도록 해야 한다면서 이런 지시를 했다"고 밝혔다.

이 대통령은 또 2인 1조로 수색 및 구조 작업을 하는 것이 원칙임에도 고인은 혼자 구조를 진행했다는 보고를 들은 뒤 초동대처에 있어 미흡한 점이나 늑장 대응이 없었는지를 거듭 확인했다고 강 대변인은 전했다.

이 경사는 지난 11일 오전 3시 30분께 인천 옹진군 영흥도 갯벌에서 어패를 잡다가 밀물에 고립된 중국 국적의 70대 남성 B씨를 구조하다가 실종됐다. 그는 발을 다친 B씨에게 자신의 부력조끼를 벗어주고 순찰 장갑을 신겨준 뒤 함께 헤엄쳐 나오다 실종된 것으로 파악됐다.





AD

이 경사는 이날 오전 9시 41분께 영흥면 꽃섬에서 1.4㎞ 떨어진 해상에서 심정지 상태로 발견됐고 119구급대에 의해 병원으로 옮겨졌으나 사망했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>