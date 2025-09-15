광주 광산구의회, '지하수 오염' 행정 책임 규명 촉구

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2년간 방치…감사·정화 대책 이행 촉구

광주시·광산구 TF 통합, 예산·대응 강화

광주 광산구 하남산단 지하수에서 1급 발암물질이 기준치를 수백배 초과해 검출된 사태와 관련, 광산구의회가 행정책임 규명과 정화대책 마련을 촉구하고 나섰다.

15일 광산구의회 의원들이 하남산단 지하수 오염 사태와 관련해 책임 규명과 정화대책 마련을 촉구하는 성명을 발표하고 있다. 광산구의회 제공

구의회는 15일 성명서를 통해 "광산구가 오염 사실을 알고도 2년 동안 방치했다"며 "이는 명백한 직무 유기"라고 비판했다. 이어 "광주시는 지하수 관리권한이 구청에 있다며 책임을 회피했고, 구청은 뒤늦게 사과와 TF 구성, 긴급 수질검사에 나섰지만, 이는 뒷북 대응에 불과하다"고 지적했다.

의회는 또 긴급 수질검사에서 어린이집, 학교, 병원 등이 적합 판정을 받은 것은 다행이지만, 주민 불안은 여전하다며 실태 조사와 감시 체계 구축을 요구했다. 특히 구청장이 약속한 감사와 책임 규명을 반드시 이행해야 한다고 강조했다.





아울러 광주시와 광산구가 각각 운영 중인 TF를 통합해 효율적 대응체계를 갖추고, 오염원 정화와 확산 방지 대책 실행, 예산 확보에 협력할 것을 촉구했다. 이와 함께 산단 내 오염 관정 사용 중단 및 폐공 조치를 서두르고, 노동자·주민 건강 보호를 위한 중장기 대책 마련도 요구했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

