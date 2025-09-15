토스뱅크, 오픈이노베이션 생태계 고도화나서

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'2025 3rd S.Stage' 참여

은행권 유일

토스뱅크가 서울창조경제혁신센터, 서울지방중소벤처기업청, 서울경제진흥원이 공동 주관하는 오픈이노베이션 프로그램인 '2025 3rd S.Stage(Startup Open Stage)'에 은행 단독으로 참여한다고 15일 밝혔다. 은행권 유일 파트너로서, 스타트업과의 협업을 통해 금융 혁신의 저변을 넓히고 오픈이노베이션 생태계를 고도화한다는 취지다.

이 행사에는 토스뱅크를 비롯해 DB손해보험, DB증권, LG전자, 우정바이오 등 총 5개 기업이 참여한다. 각 기업은 자사의 핵심 수요 분야에 부합하는 스타트업을 발굴해 협업 가능성을 검토한다.

토스뱅크는 이번 프로그램에서 사업자 신용평가 분야 스타트업을 모집한다. 신용평가모형 개발과 대안정보 기반 기술, 데이터 활용 역량을 가진 기업들이 주요 대상이다.

또한 서류 심사 및 발표 참석, 선발 스타트업과의 1:1 밋업, 전문가 자문 및 가이던스 제공 등 실질적 협력으로 이어질 수 있는 과정을 직접 지원할 예정이다. 이를 통해 스타트업과 함께 금융 혁신의 가능성을 열어가고 상호 성장의 기회를 모색한다는 방침이다.





토스뱅크 관계자는 "이번 프로그램 참여를 통해 스타트업과 함께 금융의 미래를 만들어갈 여정으로 뜻깊게 생각한다"며 "오픈이노베이션 프로그램을 통해 함께 나누며 실현되는 금융 혁신의 길을 열어가겠다"고 말했다.





