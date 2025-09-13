이낙연, 문재인 부부 만나 활짝 미소…與 지지층 "수박들의 정모날"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이낙연 "추석인사 겸 평산으로 찾아봬"

최근 이재명 대통령 비판…與 지지층 반발

이낙연 새미래민주당 상임고문이 문재인 전 대통령 부부를 만난 사진을 공개한 가운데, 더불어민주당 지지층에서 "수박들의 정모날"이라는 반응이 나왔다. 수박은 '겉은 민주당, 속은 국민의힘'을 뜻하는 은어다.

문재인 전 대통령 부부와 이낙연 새미래민주당 상임고문 부부가 차담을 하고 있다. 이낙연 페이스북 캡처

이 고문은 13일 페이스북에서 "추석 인사를 겸해 평산으로 문재인 대통령 내외분을 아내와 함께 찾아뵀다"며 문 전 대통령 부부와 마주 앉아 환하게 웃으며 차를 마시고 있는 사진을 공개했다.

그러면서 "근황과 지난 일, 그리고 막걸리 얘기 등 여러 말씀을 나눴다"며 "내외분께서는 매우 건강하게 지내시며 여기저기 의미 있는 곳에 다니고 계셨다"고 적었다.

댓글에는 민주당 지지자로 추정되는 네티즌들의 비난이 이어졌다. 이들은 "수박들의 정모날", "이낙연은 국힘으로 간 거 아닌가"라는 등의 반응을 보였다. 비판이 이 고문을 넘어 문 전 대통령으로까지 이어진 것이다.

이 고문은 지난 대선에서 김문수 당시 국민의힘 후보 지지를 선언했고, 최근에는 이재명 대통령에 대해 강도 높게 비판해왔다. 이에 일부 민주당 지지자들이 이 고문에 대한 비난 반응을 보이는 것으로 풀이된다.





이 고문은 지난 4일 "개인 리스크가 국가 리스크로 번졌다"며 "대통령의 5개 재판이 모두 중지됐다. 사법부 장악까지 서두른다. 이게 대통령의 사법 리스크와 무관할까"라며 이 대통령을 겨냥했다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr

