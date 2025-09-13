나주시, 어르신 복지 디지털 혁신 '스마트경로당' 출범

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

20개소 경로당 시범 운영 시작

정보격차 해소 삶의 질 향상 기대

나주시 스마트경로당 개통식에 참석한 시민과 관계자들이 단체 기념사진을 찍고 있다. 나주시 제공

전남 나주시가 관내 20개 경로당을 디지털로 연결하는 '스마트경로당 개통식'을 열고 어르신 맞춤형 복지서비스를 한 단계 도약시키는 새로운 전환점을 마련했다.

나주시는 12일 시청 대회의실에 모인 200여 명의 시민과 함께 20개 스마트경로당을 화상 시스템으로 연결해 개통식을 진행했다.

이번 스마트경로당은 과학기술정보통신부의 '2025 스마트경로당 구축사업' 공모 선정으로 추진했다.

총사업비 4억 3,000만 원을 투입해 스마트TV, 무선인터넷 등 디지털 장비를 도입하고 지난 8월까지 주요 인프라를 구축했다.

스마트경로당은 응급안전 시스템과 화상 플랫폼을 기반으로 건강관리, 여가, 문화 프로그램을 제공하는 디지털 복지 공간으로 운영된다.

또 어르신 대상 디지털 기기 활용 교육을 병행해 정보격차 해소와 사회참여 확대에도 기여할 것으로 기대된다.

중부노인복지관은 스마트 스튜디오로 조성돼 오프라인 교육을 온라인으로 확장하며 매주 노래 교실, 체조와 명상, 요가, 웃음치료 등 시범 프로그램을 운영한다.

특히 경로당별로 배치되는 노인 일자리 신규 사업단 '스마트경로당 서포터즈'는 지역 주민 어르신들로 구성해 현장 밀착형 지원을 담당, 사업의 실효성과 지속성을 높일 예정이다.

시는 올해 성과에 이어 내년에도 추가 공모에 선정돼 7억4,400만 원의 예산을 확보하고 스마트경로당 확대에 속도를 낼 전망이다.

윤병태 나주시장은 "스마트경로당은 단순한 쉼터를 넘어 건강관리와 평생교육, 문화 활동까지 가능한 '스마트 문화사랑방'으로 변모할 것"이라며 "100세 시대에 걸맞은 '고령친화도시, 살기 좋은 행복 나주' 실현을 위해 다양한 정책을 이어가겠다"고 밝혔다.





한편 나주시는 어르신 복지 향상을 위해 4,000여 개 일자리 제공, 621개소 모든 경로당 입식 테이블과 의자 보급, 김치냉장고 지원, 치매 안심경로당 운영, 각종 예방접종 지원 등 다양한 정책을 펼치고 있다.





호남취재본부 조형주 기자 jjhj3497@asiae.co.kr

