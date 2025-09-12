우원식 의장, 조지아주 사태 관련 美 의회에 서한…"제도적 보완 대책 마련해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미 상하원 의장에 서한으로 후속 조치 요구

적절한 비자 제도 완비 안 돼 사건 발생"

대미 투자 위축·인적 교류 감소 우려 표명

우원식 국회의장은 12일 미국 조지아주에서 발생한 우리 국민 구금사태와 관련해 신속한 해결과 한국 전문인력 대상 비자 쿼터 신설 등 후속 조치를 요구하는 내용의 서한을 미 상·하원 의장에게 발송했다.

우 의장은 이날 제임스 데이비드 밴스 부통령 겸 연방상원의장, 마이크 존슨 연방하원의장 등 미 의회 지도부에 서한을 보냈다.

국회가 공개한 서한 내용에 따르면 우 의장은 "미국 경제·산업 발전에 대한 한국의 기여도 및 양국 간 우호 관계를 고려하여, 우리 국민들이 존엄성을 유지하며 공정하게 대우받을 수 있도록 의장님의 각별한 관심을 부탁드린다"면서 "이번 사건의 근본적인 원인 중 하나는 한국 기업이 미국 현지 공장 건설을 위해 필요한 숙련 전문인력을 파견할 때 적절한 비자 제도가 완비되지 않았기 때문"이라고 소개했다.

이어 "향후 유사한 사건의 재발을 방지하고, 한국 기업들이 합법적이고 투명한 방식으로 대미 투자를 확대하기 위해서는 제도적 기반 마련이 절실하다"면서 "미국 의회에서도 한국 전문인력을 대상으로 한 비자 쿼터 신설 등을 적극적으로 검토하고 지원해주시기를 요청한다"고 했다.

이번 사태와 관련해 한국민들이 느낀 충격도 전했다. 우 의장은 "이번 단속에서 한국인 근로자들이 쇠사슬로 묶여 구금되는 모습이 언론을 통해 그대로 전해짐에 따라 우리 국민들이 느낀 충격과 분노가 적지 않다"며 "우리 기업들의 대미 투자수요 위축, 인적 교류 감소 등 한미 간의 전통적 동맹 관계에 부정적 영향을 미칠 수 있는 국민적 감정이 조성되고 있다는 점이 매우 우려된다"고 지적했다.





우 의장은 이 같은 조치가 양국 관계 발전에도 기여할 수 있다는 점도 내세웠다. 그는 "양국 간 협력을 더욱 심화하고, 법적 안정성과 예측 가능성이 보장되는 투자환경을 조성해 나가기를 희망한다"며 "의회 차원의 심도 있는 논의와 적극적인 협조를 다시 한번 요청한다"고 했다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr

