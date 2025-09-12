[폴폴뉴스]취임 100일 李대통령 지지율 58%…검찰개혁 찬성 51%

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

직전 조사 대비 5%포인트 하락한 수치

부정평가 이유 1위는 외교(22%) 차지

민주당 42% vs 국민의힘 24%

취임 100일을 맞은 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 전주보다 하락해 50%대 후반을 기록했다는 여론조사가 나왔다. 미국 조지아주 배터리공장 한국인 구금 사태의 여파로 외교 분야 부정평가가 증가한 것으로 나타났다.

12일 여론조사업체 한국갤럽이 공개한 여론조사(9~11일 전국 18세 이상 1002명을 대상으로 무선전화 전화조사원 인터뷰 방식으로 진행, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 11.8%)에 따르면 이 대통령이 직무를 '잘하고 있다'는 응답은 58%로 조사됐다. 직전 조사에 비해 5%포인트 하락했다. 직무를 잘못 수행하고 있다는 부정평가는 34%였다. 부정평가는 전주보다 6%포인트 올랐다.

긍정평가 이유로는 '경제/민생'(14%), '외교'(12%), '소통'(7%) 등이 꼽혔다. 반면 부정평가 이유에서는 '외교'(22%)가 1위를 차지했는데, 이는 미국 조지아주 배터리공장에서 한국인 노동자 300여 명이 불법체류 혐의로 체포·구금된 사건의 영향으로 분석된다.

연합뉴스

AD

출범 100일 주요 분야별 정책평가에서는 복지 분야가 가장 높은 평가를 받았다. 복지 정책에 대해 '잘하고 있다'는 응답이 52%, '잘못하고 있다'는 응답이 28%로 조사됐다. 이어 외교 47% vs 36%, 노동 43% vs 37%, 경제 43% vs 38% 순으로 긍정평가가 우세했다. 반면 대북(35% vs 37%), 공직자 인사(34% vs 39%), 부동산(32% vs 35%) 분야는 긍·부정 평가가 엇비슷했다.

최근 발표된 검찰 개편안에 대해서는 찬성 51%, 반대 37%로 조사됐다. 성향별로는 진보층 82%, 중도층 56%가 찬성했고, 보수층은 61%가 반대했다. 정부 조직 개편안에 따르면 검찰청이 폐지되고 공소청과 중대범죄수사청이 신설된다.

정당지지도에서는 더불어민주당이 42%로 1위를 차지했고, 국민의힘이 24%로 뒤를 이었다. 전주와 비교해 민주당 지지율은 1%포인트 올랐고, 국민의힘은 같았다.





AD

여론조사와 관련한 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>