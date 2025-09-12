SK에코플랜트, '2025 콘테크 미트업 데이' 개최…AI·로봇·반도체 혁신기술 공모

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

SK에코플랜트는 인공지능(AI)·로봇·반도체 혁신기술 및 솔루션 오픈 이노베이션공모전 '2025 콘테크 미트업 데이(ConTech Meet-Up Day)' 공모를 진행하고 있다고 12일 밝혔다.

콘테크 미트업 데이는 SK에코플랜트가 주관하는 스타트업, 중소·중견기업 대상 개방형 기술혁신 공모전이다. 2020년 시작해 올해로 6회째를 맞이했다. AI·로봇·반도체 분야의 혁신기술을 보유한 기업을 발굴하고 공동연구개발, 자금지원 연계를 통해 사업화까지 달성하는 것을 목표로 한다.

공모전 모집 분야는 ▲산업용 공정 효율화(Industry AI) ▲생성형 AI ▲AI 보안 ▲웨어러블(Wearable AI) ▲로봇 ▲반도체 ▲연료전지 ▲기타 등 총 8개 분야다.

최종 선정된 수상 기업은 공동참여 공공·연구·투자기관으로부터 정부자금·투자유치 등을 지원받게 된다. SK에코플랜트 및 유관 자회사와 함께 공동연구개발을 진행한다. 향후 고도화를 거쳐 기술 사업화 등을 위한 협업을 진행할 예정이다.





AD

한편 SK에코플랜트는 '콘테크 미트업 데이'를 비롯해 '테크 오픈 콜라보레이션', '반도체 오픈이노베이션 프로그램' 등 다양한 오픈 이노베이션 프로그램을 통해 혁신기술을 보유한 스타트업 및 중소·중견기업과의 공동기술개발 및 협력에 앞장서고 있다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>