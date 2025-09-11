무안군, 신혼·다자녀 가정 전세·주택 대출이자 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주거비 부담 완화·안정적 정착 지원

신혼 다자녀 가정 전세주택 대출이자 지원 포스터.

AD

전남 무안군이 신혼부부와 다자녀 가정의 주거 안정과 정착 지원을 위해 전세자금 및 주택구입 대출이자 지원사업을 본격 추진한다.

군은 이번 지원책을 통해 젊은 세대의 경제적 부담을 덜고 출산·양육 친화 환경을 조성해 인구 유입을 확대한다는 계획을 11일 밝혔다.

군은 두 가지 사업을 병행한다. 첫째, 전세자금 대출이자 지원은 무안군에 주소를 둔 무주택 신혼부부와 다자녀 가정을 대상으로 한다.

대출 잔액의 연 1.5% 이내에서 산정해 최대 연 100만원, 최장 3년간(가구당 최대 300만원)을 지원한다. 올해는 50가구를 모집하며 총 5,000만원 규모다.

혼인신고 7년 이내 신혼부부 또는 혼인신고 10년 이내이고 18세 이하 자녀 2명 이상 다자녀 가정이 신청할 수 있다. 부부 모두 무주택이어야 하며 소득은 기준 중위소득 180% 이하, 주택은 전용면적 85㎡ 이하여야 한다.

보금자리 주택구입 이자 지원은 2024년 10월 1일부터 2025년 9월 30일 사이 무안군 내 6억원 이하 주택을 구입한 무주택 가구가 대상이다. 한국주택금융공사의 보금자리론이나 디딤돌 대출 등을 이용해 심사를 통과해야 한다. 선정된 가구는 월 최대 25만원, 최장 36개월간(가구당 최대 900만원) 이자 지원을 받는다. 모집 규모는 총 48가구다.

신혼부부의 경우 혼인신고 7년 이내, 부부 모두 만 49세 이하, 소득 합산 8,500만원 이하 조건이 적용되며, 다자녀 가정은 미성년 자녀 2명 이상(그중 1명은 만 12세 이하), 연소득 1억원 이하일 때 신청할 수 있다.

신청은 전세자금 지원은 내달 24일까지, 보금자리 지원은 내달 17일까지 진행된다. 평일 근무시간 내 주소지 읍·면사무소에서 접수 가능하다. 소득 수준, 자녀 수, 거주 기간 등을 종합해 우선순위를 정한 뒤 11월 중 결과를 개별 통보할 예정이다.





AD

김산 군수는 "이번 지원 사업은 젊은 세대의 주거비 부담을 완화하고 안정적인 정착을 돕는 동시에 출산과 양육 친화 환경을 조성하는 데 중요한 역할을 할 것이다"며 "군민들의 많은 관심과 신청을 바란다"고 말했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>