현대카드, 현대차·기아 고객전용 구독서비스 출시

커피 등 5대업종 포인트 최대 6.5% 적립

현대카드는 현대차·기아 고객 전용 구독 서비스인 '블루멤버스 포인트 +5% 적립팩'과 '기아 M포인트 +5% 적립팩'을 출시했다고 11일 밝혔다.

커피, 베이커리, 편의점, 대형마트, 온라인쇼핑 등 일상 5대 업종에서 결제 시 블루멤버스 포인트 및 M포인트를 5% 추가 적립할 수 있는 서비스다.

세이브-오토(선할인 후 포인트 상환 프로그램) 회원은 기본 적립률 1.5%에 5%를 추가해 최대 6.5%까지 적립 가능하다.

적립 한도는 매월 2만5000포인트, 6개월간 15만 포인트다. 월간 업종별 적립 한도는 5000포인트다.

블루멤버스 포인트 +5% 적립팩은 현대 모빌리티 카드, 현대 모빌리티 플래티넘 카드 회원이 신청할 수 있다.

기아 M포인트 +5% 적립팩은 기아 멤버스 신용카드 에디션2, 기아 멤버스 전기차 신용카드 회원이라면 신청 가능하다.





구독료는 6개월에 2만5000원이다. 오는 12월31일까지는 프로모션 가격 2만원에 이용할 수 있다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

