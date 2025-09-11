서울아산병원, 6개 분야서 세계 TOP10…국내 병원 중 최다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울아산병원이 미국 뉴스위크지가 시행한 '2026년도 12개 임상분야별 세계 최고 병원' 평가 6개 분야에서 세계 10위 안에 이름을 올렸다고 11일 밝혔다. 국내 병원 가운데 가장 많은 분야에서 '글로벌 톱(Top) 10'에 든 것이다.

서울아산병원은 암·소화기·내분비 분야 세계 4위를 비롯해, 신경·비뇨기 6위, 정형 8위를 차지했다. 세계 10위 이내에 6개 분야를 진입시킨 병원은 국내에서 서울아산병원이 유일하며 세계에서도 손에 꼽는다.

국내 1위를 차지한 분야는 소화기, 내분비, 신경, 정형, 심장, 심장 수술 총 6개로 국내 최다를 기록했다.

뉴스위크는 글로벌 조사 기관인 스타티스타와 함께 '2026 임상분야별 세계 최고 병원' 평가를 실시했으며, 최종 결과를 뉴스위크 홈페이지에 11일 발표했다.

이번 평가는 ▲전 세계 의료종사자 대상 온라인 설문조사 결과(85%) ▲의료기관 국제 인증(10%) ▲환자자기평가도구(PROMs) 시행 여부(5%)를 기준으로 이뤄졌다.

서울아산병원 암 분야는 작년 세계 5위에서 4위로 올라 세계적인 암 치료기관인 미국 엠디 앤더슨 암센터, 메모리얼 슬로언 케터링 암센터 등과 어깨를 나란히 했다.

서울아산병원 내분비 분야는 뉴스위크 평가를 시작한 이래 6년 연속 세계 5위 안에 들었다. 이 밖에도 심장 17위, 호흡기 20위, 심장 수술 30위 등 우수한 평가를 받았다.

올해도 예년과 같이 순위가 상승한 분야들이 많았다. 심장 수술 분야는 12단계, 심장 7단계, 호흡기 5단계, 정형 4단계, 신경 2단계, 암 분야는 1단계 상승했다.

한편 올해 초 뉴스위크가 발표한 세계 병원 종합 순위에서 서울아산병원은 국내 병원 중 가장 높은 세계 25위에 오른 바 있다. 서울아산병원은 중증질환 치료에 앞장서며 국내는 물론 해외에서도 마지막 희망을 안고 찾아오는 글로벌 병원으로 자리매김해 왔다. 작년 한 해에만 미국, 아랍에미리트, 몽골 등 1만 9천여 명의 외국인 환자가 서울아산병원을 방문했다.

해외 환자뿐 아니라 해외 의학자들도 서울아산병원만의 중증질환 치료 노하우를 배우고자 꾸준히 방문하고 있다. 지난 10년간 서울아산병원을 다녀간 해외 의학자는 88개 국가 3,500여 명으로 집계되고 있다. 연수를 마친 이들이 자국에서 치료가 힘든 중증 환자들에게 최후의 보루로 서울아산병원행을 권하면서 서울아산병원에 대한 국제적인 신뢰는 나날이 높아지고 있다.





박승일 서울아산병원장은 "암, 심장질환 등 중증질환 치료를 선도하는 서울아산병원은 국내뿐 아니라 전 세계 환자들이 믿고 찾는 글로벌 병원이 되었다. 앞으로도 중증질환 진료 체계를 더욱 고도화해 환자 안전을 지키고 수준 높은 의료를 제공해 나가겠다"고 말했다.





