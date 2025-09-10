상의, 독일서 코리아 비즈니스데이…첨단사업·방산 협력 모색

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"韓기업, 신뢰할 수 있는 파트너"

대한상공회의소는 10일(현지시간) 독일 프랑크푸르트 상공회의소 회관에서 '코리아 비즈니스 데이 2025' 포럼을 개최했다고 밝혔다. '글로벌 통상환경의 불확실성 속 한·독 미래 협력 과제'를 주제로 양국 경제인 150여명이 참여한 가운데 열린 이번 포럼은 지난해 출범한 대한상의 프랑크푸르트 사무소가 주관한 양국 간 첫 합동 행사다.

대한상공회의소 전경. 연합뉴스

행사에서는 인공지능(AI)·로보틱스·스마트 팩토리 등 미래 유망 산업 협력을 주제로 패널 토론이 열렸다. 한국 측에서는 두산로보틱스와 삼성SDS가, 독일 측에서는 글로벌 광학·광전자 기업 자이스와 독일무역투자청이 생성형 AI와 스마트 팩토리 분야 협력 의제를 논의했다.

주제 발표 세션에서는 독일연방상공회의소와 딜로이트 독일법인이 최근 양국 간 유망 협력 분야로 떠오른 방위산업을 조명했다. 토르스텐 호인 딜로이트 독일법인 파트너는 "유럽은 자국 방위 산업을 강화하고 있으나 첨단 핵심 기술은 여전히 부족하다"며 "드론·미사일 방어 등에서 강점을 지닌 한국 기업이 신뢰할 수 있는 파트너가 될 수 있다"고 말했다.

양국 간 투자 활성화를 위한 세션에서는 한국 시장 진출 전략과 성공 사례에 대한 토론이 진행됐고, 독일 진출을 모색하는 국내 기업을 대상으로 현지 투자 환경과 지원 제도, EU 규제 대응 방안도 소개됐다.





행사를 공동 개최한 프랑크푸르트 상공회의소의 율리히 카스파 회장은 "신뢰에 기반한 경제 관계를 토대로 기술적·지정학적 변화 속에서 마주하는 기회와 도전에 공동으로 대응할 수 있기를 바란다"고 말했다. 김은정 주프랑크푸르트 총영사는 "오늘 행사가 양국 경제인 간의 우정을 공고히 하고 미래 파트너십을 강화하는 중요한 초석이 되길 바란다"고 말했다. 윤철민 대한상의 국제통상본부장은 "이번 포럼을 매년 정례화해 한·독 경제 협력의 핵심 플랫폼으로 발전시켜 가겠다"고 말했다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr

