난데없이 승무원에 "결혼해달라"…거절 당하자 난동 부린 英 만취승객

이륙 8분 만에 긴급 회항

해당 항공사 6개월 탑승 금지 조치

만취한 상태로 비행기에 탑승한 한 영국 남성이 여성 승무원에게 청혼을 했다가 거절당하자 난동을 부리다 경찰에 체포됐다.

지난 9일 더선 등 외신 보도에 따르면 매튜 테일러(남·30)는 지난달 18일 영국 리즈 브래드퍼드 공항에서 스페인 알리칸테로 향하는 Jet2 항공편에 탑승하자마자 한 여성 승무원에게 청혼을 했다.

비행기에서 난동을 부리다 체포된 남성. 더선

승무원이 이를 거절하자 테일러는 자기 좌석으로 돌아갔지만 비행기가 이륙한 후 갑자기 자리에서 일어나 난동을 부리기 시작했다. 주변 승객들과 승무원은 테일러를 제지했지만 소용이 없었다. 테일러는 욕설을 내뱉으며 더욱 거친 행동을 하기 시작했다. 당시 목격자 증언에 따르면 테일러는 눈이 충혈된 채 가슴을 내밀며 승무원에게 공격적이었다고 한다.

상황이 점점 더 심각해지자 승무원들은 승객들 간 난투극이 벌어질 수도 있다고 우려해 기장에게 회항을 요청했다. 결국 비행기는 이륙 약 8분 만에 리즈 브래드퍼드 공항으로 회항했다. 테일러는 회항 사실을 알게 되자 앞 좌석 테이블을 주먹으로 내리쳐 손에 피가 날 정도로 난동을 부리며 "제3차 세계대전에 대비하는 게 좋겠다" 등의 발언을 내뱉기도 했다.

경찰은 착륙 직후 그를 체포했다. 주변 승객들은 테일러가 체포되자 손뼉을 치며 환호했다. 항공기는 그 후 4시간 이상 지연돼 밤 11시쯤 다시 출발할 수 있었다.

테일러는 별다른 전과는 없는 것으로 확인됐으며, 경찰 조사에서 묵비권을 행사한 것으로 전해졌다. 그에 대한 선고는 이달 29일 내려질 예정이다. 매체에 따르면 최대 2년형을 선고받게 될 것으로 전망된다.





해당 항공사 측은 성명을 통해 "승객의 끔찍한 행동으로 인해 리즈 브래드퍼드에서 알리칸테로 향하던 LS491편이 회항해야 했다"며 테일러에게 6개월간 탑승 금지 조치를 내렸다고 밝혔다. 항공사는 "향후 이 같은 행위에 대해서 절대 관용적으로 대처하지 않을 것"이라고 했다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

