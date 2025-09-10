대구교육청, 공립학교 교사 99명 선발…시험 시행계획 공고

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대구시교육청은 10일 오전 10시, 대구시교육청 누리집을 통해 '2026학년도 대구시 공립 유치원초등학교특수학교(초등)교사 임용후보자 선정경쟁시험 시행계획'을 공고했다.

2026학년도 공립 선발예정인원은 유치원 11명, 초등학교 78명, 특수학교(초등) 10명으로 99명이며, 2025학년도 대비 3명 증가했다.

응시원서 접수는 22일 오전 9시부터 26일 오후6시 까지 5일간 '온라인 교직원 채용시스템'을 통해 온라인으로만 진행된다.

1차 시험은 오는 11월 8일, 2차 시험은 2026년 1월 7일부터 9일까지 3일간 실시되고, 최종합격자는 2026년 1월 28일에 발표된다.

한편, 2024학년도 교원 임용시험부터 한국사능력검정시험 성적인정기간이 폐지됨에 따라 이번 시험에서는 제76회 시험(3등급 이상)까지 모두 유효하고, 1차 시험 교육과정 출제범위에 2022 개정 교육과정이 초등 전학년까지 확대·반영된다.





한편, 사립 초등학교는 법인 자체 공개전형으로 진행되면서 각 법인 및 학교의 누리집 공고를 참고해야 하며, 2026학년도 사립 특수학교 초등교사는 신규 선발인원은 없다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

