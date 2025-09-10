HD현대중공업, '세계 최초' 암모니아 추진선 신기술 인증

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

폐수 처리장치·독성 위험구역 설정 시스템으로

미국 선급 기본인증 획득…친환경 선박 선도

HD현대중공업이 자체 개발한 암모니아추진선 안전·환경 관련 신기술이 세계 최초로 미국 선급(ABS)의 기본인증(AIP·Approval in Principle)을 받았다.

HD현대중공업은 '암모니아 폐수 처리장치'와 '독성 위험구역 설정 시스템' 등 두 기술이 ABS 기본인증을 획득했다고 10일 밝혔다. 암모니아 추진선을 상용화하는 과정에서 안전성과 환경 규제를 충족하기 위한 핵심 장치다.

HD현대중공업은 최근 세계 최초로 암모니아추진선에서 발생하는 암모니아 관련 오염수 처리장치와 독성 위험구역 설정 시스템을 자체 개발하고, 미국 선급(ABS)으로부터 기본인증(AIP)을 획득했다고 10일 밝혔다. HD현대

HD현대중공업이 개발한 암모니아 폐수 처리장치는 탱크에 모인 폐수의 암모니아 농도를 실시간으로 측정하고, 허용 기준 이내에서만 선외 배출을 허용한다. 독성 위험구역 설정 시스템은 선내 암모니아 추진 설비와 벙커링(연료 공급) 과정에서 발생할 수 있는 누출 사고에 대비해 구역별 위험도를 고·중·저 단계로 나누고 필요한 대응 체계를 마련했다.

HD현대중공업은 이번 인증을 계기로 암모니아 추진선 상용화 기반을 강화하고, 글로벌 친환경 선박 시장 진출을 한층 앞당길 수 있을 것으로 기대하고 있다. 암모니아는 연료 특유의 독성으로 안정적인 활용을 위한 보완 기술이 필요한 상황이다. 관련 국제 규제도 아직 마련되지 않았다.





HD현대중공업 관계자는 "이번 성과는 친환경 선박 분야에서 당사의 기술력을 입증한 사례"라며 "앞으로도 차세대 연료 시장을 선도할 수 있는 혁신 기술 개발에 집중하겠다"고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

