리사 수 AMD CEO, CES 2026 기조연설 나선다

리사 수 AMD 최고경영자(CEO)가 내년 CES 개막 기조연설에 나선다.

미국 소비자기술협회(CTA)는 수 CEO가 내년 1월 5일(현지시간) 미국 라스베이거스 베니시안 호텔의 팔라초 볼룸에서 열리는 CES 2026 개막 기조연설을 맡게 됐다고 10일 밝혔다.

수 CEO는 클라우드부터 엔터프라이즈, 엣지, 디바이스에 이르는 미래형 인공지능(AI) 솔루션에 대한 비전을 소개한다. 특히 AMD의 중앙처리장치(CPU), 그래픽처리장치(GPU), 적응형 컴퓨팅, AI 소프트웨어 등 폭넓은 포트폴리오가 주요 과제를 해결하는 데 어떻게 기여하는지 설명할 예정이다.





매년 초 미국에서 열리는 CES는 스페인 MWC, 독일 IFA 등과 함께 글로벌 시장 트렌드를 엿볼 수 있는 세계 3대 전자·정보기술(IT) 박람회로 꼽힌다. 내년 행사는 1월 6~9일 열린다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

