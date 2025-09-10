신용보증기금, 폴란드 개발은행과 글로벌 금융협력 MOU 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

양국의 신용보증제도 발전과 기업 지원을 위한 협력체계 구축

유럽 진출기업 지원 강화를 위해 독일 프랑크푸르트에 '해외진출기업 지원센터' 신설 추진



(왼쪽부터) 이주영 신용보증기금 전무이사(왼쪽), 마르타 포스투와 BGK 수석부행장, 미라슬로프 체카이 BGK 행장이 9일 폴란드 바르샤바 BGK 본사에서 열린 MOU 체결식에서 기념 촬영을 하고 있다. 신용보증기금

신용보증기금이 9일 폴란드 개발은행(BGK)과 양국의 신용보증제도 발전 및 기업 성장 지원을 위한 양해각서(MOU)를 체결하고, 이날부터 10일까지 양일간 실무협의회를 개최했다고 10일 밝혔다.

BGK는 1924년에 설립된 폴란드 유일의 국책개발은행으로, 폴란드 정부가 100% 지분을 보유하고 있다. 자국내 16개 지역본부와 해외 3곳(브뤼셀, 프랑크푸르트, 키예프)에 대표 사무소를 두고 있으며, 중소기업 보증, 인프라 개발 및 재생에너지 투자, 수출 금융 등 정책금융 전반을 담당하고 있다.

이번 MOU를 통해 양 기관은 ▲중소·중견기업 지원 보증제도 및 노하우 공유 ▲실무협의회 상시화 및 인적교류 활성화 ▲혁신 금융제도에 대한 학술연구 등의 분야에서 협력을 강화해 나갈 계획이다.

이어진 실무협의회에서 양 기관은 혁신 중소·중견기업을 위한 생애주기별 맞춤형 보증지원 사례를 공유했다. 또 미국 관세 부과 등 복합 위기 대응을 위한 특례제도 운영 방안 등을 심도 있게 논의했다.

신보는 내년에 유럽 진출기업에 대한 보증지원을 강화하기 위해 독일 프랑크푸르트에 '해외진출기업 지원센터'를 신설할 계획이다. 이번 MOU는 센터 출범에 앞서 현지 정책기관과의 협력 기반을 마련하는 의미 있는 출발점으로, 우리 기업의 안정적 정착을 뒷받침할 것으로 기대된다.

미라슬로프 체카이 BGK 행장은 "양국 신용보증기관 간 협력을 통해 기업 지원 역량을 높이고, 나아가 양국의 경제 발전에도 기여할 수 있을 것"이라고 말했다.





이주영 신용보증기금 전무이사는 "이번 협약이 한국형 신용보증제도의 글로벌 확산과 유럽 내 정책금융기관과의 협력을 확대하는 계기가 될 것"이라며 "독일에 신설 예정인 해외진출기업 지원센터와 연계해 유럽 진출기업을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

