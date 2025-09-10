경남 학교비정규직연대회의 "30년 일해도 정규직 절반 임금, 개선해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남지역 학교비정규직연대회의가 2025년 집단임금교섭에 앞서 임금요구안을 발표했다.

경남지역 전국학교비정규직노동조합, 전국여성노동조합, 전국교육공무직본부로 구성된 경남 전국학교비정규직연대회의는 9일 경남교육청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "임금체계 개편으로 저임금 구조를 개선하라"고 촉구했다.

경남지역 학교비정규직연대회의가 2025년 집단임금교섭 관련 임금체계 개선을 촉구하고 있다. 이세령 기자

이들은 "학교비정규직 노동자들은 30년을 일해도 정규직 절반에 불과한 임금을 받는다. 기본급은 여전히 최저임금에도 미치지 못하고 각종 수당은 정규직의 절반 수준에 불과하다"고 주장했다.

"방학은 사용자 사정으로 일하지 못하는 기간인데도 최소한의 생계 대책조차 없어 학교비정규직 노동자들에게는 생존을 위협하는 보릿고개"라고도 했다.

또 "학교급식실에서 폐암으로 목숨을 잃은 노동자가 14명에 달한다"며 "K-급식이라는 이름 뒤에 숨겨진 노동자 희생을 더는 외면해선 안 된다"라고도 했다.

그러면서 "이번 임금교섭 요구안은 단순히 돈을 더 달라는 요구가 아니라 값싼 비용으로 학교를 지탱하고 있는 약자들의 외침"이라며 "그 외침을 듣고, 고민하고, 자신들에게 어떤 책임이 있는지 살피는 게 교육 당국의 책무이다"고 강조했다.

연대는 이날 ▲기본급의 최저임금 초과 보장 ▲근속수당 인상 ▲정근수당 및 정근수당 가산금 지급 ▲명절휴가비 등 복리후생 수당 정규직과 동일 지급 ▲상시직 근무자 직무수당 지급 등을 요구했다.

특히 도내 학교비정규직 60％를 차지하는 '방학 중 비근무자'에 대한 생계 대책 마련과 직무수당 신설 필요성을 강조했다.

배경미 교육공무직본부 경남지부 수석지부장은 "우리는 같은 학교에서 아이들의 안전과 교육 복지를 함께 만들어가는 교육공동체"라며 "우리 노동 가치를 인정하고 교육공동체가 더 안정적으로 운영할 토대를 만들어야 한다"고 말했다.





김은형 민주노총 경남본부장은 "정규직, 비정규직 상관없이 동일한 노동 가치를 하면 동일한 노동 임금을 지급해야 하는 게 임금 정책의 기본"이라며 "정규직과 비정규직 간의 임금 격차를 해소하고 업무 성과가 아닌 이유로 차별하는 건 철폐돼야 한다"고 했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

