'대한민국 문학축제' 첫선...전국서 다채로운 문학행사 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

12~25일 전국서 다채로운 행사

작가과의 만남, 낭독, 공연 등 진행

김혜순, 성해나, 현기영, 옌롄커 등

국내외 작가 대담 진행

문화체육관광부는 한국문학번역원, 한국문화예술위원회, 국립한국문학관, 한국출판문화산업진흥원 등과 함께 오는 12~25일 서울 대학로와 전국 각지에서 '2025 대한민국 문학축제'를 개최한다고 9일 밝혔다.

2025 대한민국 문학축제 행사 포스터. 문화체육관광부 제공

AD

올해 처음 열리는 '대한민국 문학축제'는 한강 작가의 노벨문학상 수상 이후 높아진 우리 문학에 대한 국내외적 관심을 이어가고, 문학이 가진 사회적 연대와 정서적 치유 등의 가치를 확산하고자 마련됐다. 올해로 14회를 맞이한 '서울국제작가축제'와 10주년을 맞이한 '문학주간' 등 국내 대표 문학 행사를 비롯해 국립한국문학관 특별전과 '문학나눔' 사업을 아우르는 통합 행사의 성격을 지닌다. 여러 지역에서 우리나라 대표 문학관들과 함께 서점, 도서관 상주 작가들이 다양한 프로그램을 기획해 운영할 예정이다.

현기영과 옌롄커 대담...8개국 10명 작가 참여

이번 축제는 오는 12일, 인사동 그라운드서울에서 한국과 중국을 대표하는 현기영과 옌롄커의 대담으로 문을 연다. 옌롄커는 날카로운 사회 비판과 풍자로 루쉰문학상, 카프카상 등을 수상하며 노벨문학상 후보로 거론되는 작가다. 현기영은 '순이 삼촌'을 통해 제주4·3사건 등 한국 현대사의 아픔을 깊이 있게 다룬 바 있다.

특히 이번 축제에는 빅토리아 마스, 세라 핀스커, 옌롄커, 요나스 하센 케미리 등 프랑스, 미국, 중국, 스웨덴 등 8개국의 해외 작가 10명도 참가해 국내 작가들과 교류하고 독자들과 만날 예정이다. 한국인 최초 한스 크리스티안 안데르센상을 받은 이수지와 프랑스의 그림책 작가 아드리앵 파를랑주, 이주민(디아스포라) 문학의 대표주자인 스웨덴의 요나스 하센 케미리와 톨스토이 문학상을 받은 한국계 미국인 김주혜, 5주 연속 베스트셀러 1위를 기록한 '혼모노'의 성해나와 일본의 후즈키 유미 등 국내외 작가가 대담을 나눈다.

대담·공연·체험 등으로 새롭게 재해석한 문학의 향연

2025 대한민국 문학축제 행사 안내. 문화체육관광부 제공

오는 13일에는 대학로 예술가의 집에서 토니상 6개 부문 수상에 빛나는 뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩'의 박천휴 작가와 김현 시인이 '생각보다 괴롭고 생각만큼 행복한 예술 세계'를 주제로 대담을 나눈다. 오는 19일에는 대학로예술극장소극장에서 2024년 전미도서비평가협회상, 2025년 독일국제문학상 수상자인 김혜순 시인이 김상혁, 신해욱 시인 등과 함께 신작 시집 '싱크로나이즈드 바다 아네모네'의 완독 공연을 선보인다.

이 밖에 연극 '이런 밤, 들 가운데서' 무대와 함께 진행되는 연출가와 시인의 대담, 백온유의 소설 '유원'을 원작으로 한 연극 무대와 낭독극, 기형도의 '입 속의 검은 잎'을 무대 위 생생한 목소리로 재현하는 입체낭독극 '기형도 플레이' 등 낭독과 공연 등 문학을 다양한 형식으로 즐길 수 있는 무대들도 마련했다.

세부적인 행사 일정은 '서울국제작가축제'와 '문학주간 2025' 누리집에서 확인할 수 있다. 프로그램별로 사전 예약을 통해 참여할 수 있다.

전국 문학관, 서점, 도서관 등 60여곳에서 행사

전국 각지 문학관과 서점, 도서관 등 60여 곳에서도 다채로운 행사로 축제를 더욱 풍성하게 만든다.

국립한국문학관은 종로 탑골미술관에서 오는 20일까지 '구운몽' 300주년 기념 특별전을 개최하고, 김유정문학촌, 신동엽문학관, 요산김정한문학관 등 9개의 지역문학관도 각 지역의 대표 작가와 작품을 연극, 웹툰, 미디어아트로 재해석한 콘텐츠를 선보인다. 전국의 상주 작가 30여명과 문학나눔 도서 선정 작가들이 기획하고 참여하는 '북콘서트', 문학기행 등도 만나볼 수 있다.





AD

문체부 정책 담당자는 "이번 축제를 통해 문학의 즐거움을 나누고, 세대와 지역을 넘어 소통할 수 있길 바란다"며 "문체부는 한국문학이 '케이-컬처'의 원천으로서 세계적으로 더욱 주목받을 수 있도록 창작 지원과 향유 기반을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>