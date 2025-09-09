최민호 "부처 변화 흐름 주시, 한글축제 홍보 강화" 지시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

새 정부 조직개편, 추가 부처 이전 대응 강조

세종특별자치시청사. /사진= 충청취재본부 김기완

최민호 세종시장이 이재명 정부의 조직개편안에 긴밀히 대응할 수 있는 전략 체계와 해양수산부 이전에 따른 공백을 채울 수 있는 대응 방안을 마련할 것을 주문했다.

9일 열린 간부회의에서 최 시장은 "새 정부 조직 개편에 따라 각 부처가 크고 작은 변화를 맞이하게 됐다"며 "정부 부처가 자리 잡고 있고, 추후 다른 부처까지 유치해야 하는 세종시 입장에서는 굉장히 중요한 사안"이라고 강조했다.

최근 국회와 정부는 새 정부 조직개편안을 발표하면서 기획재정부를 재정경제부와 국무총리 소속 기획예산처로 분리 개편하기로 했고, 검찰청을 폐지하고 공소청과 중대범죄 수사청을 신설하는 한편, 환경부와 여성가족부 등 일부 부처를 개편하는 방안을 추진 중이다.

최 시장은 "수도권에 위치한 부처 소재에도 변화가 생길 수 있다"며 "행정수도를 완성해야 하는 우리 시 입장에서는 어느 부처가 어떤 식으로 정비되는지 주도면밀하게 살펴 조직개편의 흐름을 놓치지 않아야 한다"고 말했다.

그러면서 여가부와 법무부 등 서울에 위치한 부처가 세종으로 이전하는 방안이 거론되고 있는 만큼 부처 이전에 철저히 대비할 것을 당부하기도 했다.

그는 "다른 부처가 세종으로 내려와 해수부의 빈자리를 채워야 한다"며 "이럴 경우에는 모든 행정력을 동원해서 조속한 이전이 이뤄질 수 있도록 해야 한다"고 말했다.

내년도 정부 예산안에 반영된 우리 시 현안과 주요 사업들이 순항할 수 있도록 각 실·국의 꼼꼼한 업무 추진도 요청했다.





최 시장은 "2025 세종 한글 축제가 풍성한 프로그램으로 구성된 만큼 많은 시민과 방문객이 즐길 수 있도록 연령대별 홍보를 강화하라"고 지시했다. 내달 9일부터 11일까지 세종 한글 축제는 한글날을 맞아 세종호수공원 등에서 열리는 다채로운 프로그램을 운영에 온 힘을 쏟으라는 취지다.





