남양주시, 제2기 슈퍼성장위원회 위촉식·정기회의 개최

정약용 선생의 정신과 다산 정약용 브랜드화로 슈퍼성장 견인

경기 남양주시(시장 주광덕)는 9일 정약용유적지 다산문화관에서 '제2기 슈퍼성장위원회 위촉식 및 정기회의'를 개최했다.

주광덕 남양주시장이 슈퍼성장위원회 정기회의에서 발언하고 있다. 남양주시 제공

슈퍼성장위원회는 '남양주시 슈퍼성장위원회 설치 및 운영 조례'에 근거한 시장 직속 자문기구로, 세대·젠더·지역·이념·계층을 초월한 다양한 분야의 전문가와 지역 대표들이 시의 주요 정책에 대한 자문과 제안을 수행한다.

제2기 위원회는 위원장과 위원 등 총 30명으로 구성됐으며, 앞으로 2년간 △시정 주요 시책 자문 △정책 제안 △현안 과제 논의 등 시민 참여 기반의 정책 자문 역할을 이어갈 예정이다.

이번 위촉식은 시를 대표하는 정신적 자산인 다산 정약용 선생의 영정 앞에서 진행돼 특별한 의미를 더했다.

또한 정약용 선생의 정신과 가치를 되새기고, 민선 8기 공약사업으로 적극 추진 중인 '다산 정약용 브랜드' 정책을 주제로 위원들과 함께 논의하는 시간을 가졌다.

회의에서는 남양주가 '정약용의 도시'로 자리매김하기 위한 추진계획을 공유하고, 브랜드의 미래 방향을 함께 모색했다.

특히 이날 행사에서는 구본정 휴먼북의 '다산선생의 차문화와 다도 체험' 프로그램이 마련됐다. 휴먼북은 각 분야 전문가가 멘토로 참여해 시민과 지식을 나누는 봉사 활동으로, 위원들은 다산 선생의 삶과 철학이 담긴 차문화를 체험하며 남양주의 정체성을 공유했다.





주광덕 남양주시장은 "제2기 슈퍼성장위원회가 시민의 목소리를 대변하는 소통의 장이자, 지혜를 모으는 정책의 장으로 자리매김하기를 기대한다"며 "시민과 함께 남양주를 완성해 나가겠다"고 말했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

