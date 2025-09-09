"아라가야, 문화의 꽃 피우다" … 제21회 함안예술제, 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 19일부터 24일까지

아라가야의 고도 경남 함안의 문화·예술 축제가 열린다.

'제21회 함안예술제'가 오는 19일부터 24일까지 6일 동안 '아라가야, 문화의 꽃 피우다' 라는 주제로 함안문화예술회관, 함주공원, 함안복합문학관, 아라길야외공연장 및 입곡군립공원 일원에서 개최된다.

경남예총 함안지회가 주최하고 국악·문인·미술·연극·연예·음악협회와 관내 문화예술 단체가 주관하는 이번 행사는 다양한 분야의 지역 예술인들이 갈고닦은 기량을 선보여 지역민들이 함께 즐기고 소통할 수 있는 군민 화합의 장을 제공할 것이다.

개막식은 오는 19일 열리며 함안문인협회에서 주관하고 학생과 일반인이 참가해 문학적 소양을 선보이는 '함안예술제 기념 백일장'과 '내 마음의 시화전'이 열린다. 오후 6시 30분부터는 '제44회 함안미술협회 회원전'으로 함안 예술제의 막을 올릴 예정이며, 7시 함안문화예술회관 대공연장에서 열리는 '구창모 콘서트'로 열기를 뜨겁게 달굴 예정이다.

20일에는 오전 10시부터 '시낭송대회'가 함안복합문학관, '전국 국악경연대회'가 아라길야외공연장, '무빙갤러리 전시회'가 입곡군립공원에서 각각 열린다.

또, 오후 3시에는 '함안국악협회 정기연주회가 아라길 야외공연장에서 열리며, 오후 5시에는 '제13회 아라가야 합창제'가 함안문화예술회관 대공연장에서 열린다.

21일 오후 5시에는 '가을밤의 랩소디'가 함안문화예술회관 대공연장에서 열리며, 6시 30분에는 '함안예술제 가요제'가 함주공원 야외공연장에서 개최된다.

23일일 오후 7시 30분에는 연극 공연 '나의 말금씨'가 함안문화예술회관 대공연장에서 열리며, 24일 오후 7시에는 고품격 폭소 클래식 '얌모 얌모 콘서트'가 함안문화예술회관 대공연장에서 개최된다.

이강섭 경남예총 함안지회장은 "함안의 역량있는 문화예술인들의 갈고 닦은 실력을 이번 예술제에 선보여 함안의 문화예술이 발전하는 계기가 되기를 바란다"며 "기나긴 무더위로 지친 군민들이 함께 행사를 즐겨 심신회복에 도움이 되길 바란다"고 말했다.





조근제 함안군수는 "이번 예술제로 무더운 여름날 지친 군민의 마음에 문화예술의 바람이 불어 활력과 생기를 되찾고, 이번 예술제를 통하여 함안군의 문화예술의 발전과 예술인의 역량을 더욱 빛내고 발전시킬 수 있는 계기가 되기를 바란다"고 전했다.





