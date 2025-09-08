해남교육재단, '학생은 뒷전'…성인 평생교육 치중 논란

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

진로·진학 정책 '태부족'…설립 목적 무색

상반기 고교생 105명 장학금 지원이 '성과'

행정 편의 재단 운영…교육 전문성은 '바닥'

학부모들 "차라리 어르신재단으로 명칭 바꿔라"

전남 해남군 교육재단이 당초 설립 목적인 지역 학생들의 교육기반 지원은 뒷전인 채 성인 평생교육에만 치중하고 있다는 비판이 쏟아지고 있다.

8일 아시아경제 취재를 종합하면 명현관 군수가 이사장을 맡은 해남군 교육재단은 '교육 때문에 떠나는 해남'을 '교육 덕분에 돌아오는 해남'으로 바꾸겠다는 설립 취지와 달리 학생 중심 교육정책은 사실상 방치하고 있는 것으로 드러났다.

해남교육재단 전경

재단 이사회 구성부터 문제가 드러났다. 감사를 포함한 이사 16명 중 명현관 군수와 교육장, 총무과장 등 행정직이 다수를 차지하고 있지만, 당연직을 제외한 실제 교육관계자는 단 3명에 불과해 교육현장을 제대로 아는 전문가가 턱없이 부족한 실정이다.

이 같은 구조적 문제로 재단 운영이 교육적 관점보다는 행정편의 위주로 흘러갈 수밖에 없다는 지적이다. 재단의 주요 정책결정 과정에서 학생들의 실질적 교육 수요가 제대로 반영되지 못하는 근본 원인이기도 하다.

상대적으로 전남 곡성군 미래교육재단과 비교하면 문제점이 더욱 두드러진다. 4개 팀으로 구성된 곡성 미래교육재단은 1개 팀만 평생교육팀으로 운영하고, 나머지 3개 팀은 모두 학생 진로·진학 지원에 집중하고 있다. 또 교육지원청과 긴밀한 협의를 통해 프로그램을 진행한다는 긍정적인 평가를 받고 있다.

반면, 해남군 교육재단은 문해교육과 직장인 야간 프로그램 등 성인 대상 교육이 주류를 이루고 있다. 학생들을 위한다는 화상영어 지원사업마저 '초기 학교 단위에서 실패한 방식을 그대로 답습하는 실효성 없는 전시행정'이라는 혹독한 평가를 받고 있다.

영재교육원, 발명교육 프로그램, 진로체험센터 등이 운영되고는 있지만, 학생들이 절실히 필요로 하는 진로코칭이나 맞춤형 학습지원과는 동떨어졌다는 지적이 나온다. 이 같은 문제점을 개선하기 위해 군청과 교육지원청, 교육재단으로 구성된 팀이 매월 한 차례씩 모여 '하나데이'라는 정책 토의를 진행하고 있지만, 눈에 띄는 성과는 보이지 않고 있는 실정이다.

'교육발전특구 사업'과 올해 상반기 관내 고등학생 105명에게 장학금을 지원한 것이 재단의 가장 '큰 성과'로 꼽히지만, 정작 학생들이 필요로 하는 체계적인 진로 설계, 대학입시 전략수립, 개별 맞춤형 학습코칭 등 실질적 교육 지원은 전무한 상황이다.

일부 학부모들 사이에서는 아예 재단 명칭을 차라리 '평생교육재단'이나 '어르신교육재단'으로 바꾸라는 신랄한 비판마저 나오고 있다. 심지어 일부에서는 '선거재단'이라는 표현까지 등장하고 있다. 한 학부모는 "해남군 교육재단이라는 이름을 달고 있으면서 정작 지역 학생들을 위한 실질적 교육정책은 아예 없다"며 "이는 명백한 설립 목적 위반이자 예산 낭비다"고 비판했다.

교육전문가들은 해법으로 전문인 영입을 통한 이사회 개편, 학생 중심 교육정책 수립, 진로코칭 시스템 구축, 맞춤형 학습지원 체계 마련 등을 제시하고 있다. 그러나 현재의 행정 중심적 운영 체계와 성인교육 편중 기조를 고려할 때 근본적 변화를 위해서는 명현관 군수와 재단 운영진의 강력한 의지 전환이 선행돼야 할 것으로 보인다.

명 군수는 장학사업 확대와 평생교육 체계 구축을 강조하고 있지만, 실질적인 학생 중심 교육은 여전히 뒷전으로 밀려난 형국이다.





지역 교육계 한 관계자는 "해남군 교육재단이 진정한 교육재단으로 거듭날 수 있을지, 아니면 현재의 어정쩡한 운영을 지속할지는 전적으로 재단 운영진의 의지에 달려 있다"며 "해남군이 진정한 교육도시로 거듭나기 위해서는 학생을 중심으로 한 교육정책이 최우선 과제로 자리 잡아야 한다"고 밝혔다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

