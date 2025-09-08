블랙핑크 로제 '아파트', K팝 최초 MTV VMA '올해의 노래' 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

같은 그룹 리사 '베스트 K팝' 부문 영예

로제가 7일(현지시간) 미국 뉴욕 UBS 아레나에서 열린 MTV VMA 무대에 올라 소감을 말하고 있다. AFP·연합뉴스

블랙핑크 로제가 팝스타 브루노 마스와 함께한 곡 '아파트'(APT.)로 '2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈'(MTV VMA)에서 '올해의 노래'(Song of the Year)를 수상했다. K팝 아티스트가 이 부문에서 상을 받은 것은 이번이 처음이다.

로제는 7일(현지시간) 미국 뉴욕 UBS 아레나에서 열린 시상식에서 "믿을 수 없다"며 "가장 먼저 저를 믿어주고 도와준 브루노 마스에게 감사하다. 그간의 노력을 보상받는 순간이기에 기쁘다"고 말했다. 이어 한국어로 "테디 오빠, 저 상 탔어요. 블랙핑크 멤버들, 저 상 탔어요. 늘 고맙고, 사랑합니다"라고 전했다.

앞서 BTS가 2021년 '다이너마이트'(Dynamite)로 같은 부문 후보에 올랐으나 수상하지는 못했다.

로제는 올해 VMA에서 총 8개 부문 후보에 올라 K팝 아티스트 역대 최다 지명 기록을 세웠다. '아파트'로 '올해의 노래', '올해의 비디오'(Video of the Year), '베스트 팝', '베스트 컬래버레이션' 등에 올랐고, 솔로 정규 1집 '로지'(Rosie) 타이틀곡 '톡식 틸 더 엔드'(Toxic Til the End)로 '베스트 K팝' 후보에도 이름을 올렸다. '올해의 비디오' 부문 후보에 K팝 아티스트가 오른 것도 이번이 처음이다.

로제가 브루노 마스와 협업으로 발표한 싱글 '아파트'(APT.) 이미지. 사진제공=러블랙레이블

블랙핑크 다른 멤버들도 두각을 드러냈다. 리사는 도자 캣, 레이와 함께한 '본 어게인'(Born Again)으로 '베스트 K팝'을 받았다. 2022년 '라리사(Lalisa)', 2024년 '뉴 우먼(NEW WOMAN)'에 이어 2년 연속, 통산 세 번째 수상이다. 이 부분에서 제니는 '라이크 제니'(Like Jennie), 지수는 '어스퀘이크'(Earthquake)로 멤버 전원이 후보에 올랐다.

'올해의 비디오' 부문에서는 로제·브루노 마스의 '아파트'를 비롯해 아리아나 그란데, 빌리 아일리시, 켄드릭 라마, 더 위켄드 등이 경합했다. 에스파의 '위플래시'(Whiplash), 방탄소년단 지민의 '후'(Who), 스트레이 키즈의 '칙칙붐'(Chk Chk Boom) 등도 K팝 부문 후보에 올랐다.





MTV VMA는 그래미 어워즈, 아메리칸 뮤직 어워즈, 빌보드 뮤직 어워즈와 함께 미국 4대 대중음악 시상식으로 꼽힌다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

