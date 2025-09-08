"최대 85% 할인"…한샘, 창립 55주년 기념 '쌤페스타'

역대 최고 수준 할인 혜택 제공
한샘은 오는 29일까지 창립 55주년 기념 하반기 최대 세일 행사 '쌤페스타'를 진행한다고 8일 밝혔다.
한샘 쌤페스타는 가구·인테리어·리빙용품 전 카테고리를 아우르는 브랜드 최대 규모의 할인 이벤트다. 이번 행사는 창립 55주년을 기념해 고객들의 꾸준한 성원에 보답하고자 역대급 기획전들이 대거 마련됐다. 이번 쌤페스타에서는 1500여종의 제품을 최대 85% 할인해 역대 최고 수준의 할인 혜택을 제공한다.
먼저 창립 55주년 기념 특가 기획전에서는 '유로 키친 500 페이지' '샘키즈 수납장' '바이엘 붙박이장' 등 한샘을 대표하는 총 18종의 제품을 최초 론칭가 수준의 가격으로 선보인다. 해당 상품은 한샘몰 전용 특가로 매주 월요일 오전 10시 한정 수량 판매된다.
55딜 기획전은 5만5000원, 55만원, 550만원 등 금액대별 특가로 구성된다. 리빙용품부터 키친 등 인테리어 패키지 상품까지 최대 48% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.
55주년 히어로 기획전에서는 유로 키친과 호텔침대, 샘키즈 등 지난 55년간 한샘을 대표해 온 히어로 상품들을 특가로 선보인다. 유로 키친 그레이스, 샘키즈 보나, 모노 호텔침대 등 신상품에 대해서도 특별한 혜택을 제공한다.
이 외에도 3일 단위 특가, 카테고리 데이, 스테디셀러, 55주년 신상품, 특가존 등 풍성한 기획전이 운영된다. 총 55만원 할인 쿠폰팩과 신규 고객을 위한 웰컴딜 등 다양한 이벤트로 고객 체감 혜택을 한층 강화했다.
고객 참여형 이벤트 'To. 나의 한샘에게'도 진행한다. 이벤트 페이지를 통해 집안 내 한샘 로고를 촬영 후, 한샘을 향한 간단한 응원 메시지를 작성해 개인 사회관계망서비스(SNS)에 올리면 참여가 완료된다. 자세한 내용은 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.
