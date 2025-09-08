"최대 85% 할인"…한샘, 창립 55주년 기념 '쌤페스타'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

역대 최고 수준 할인 혜택 제공

한샘은 오는 29일까지 창립 55주년 기념 하반기 최대 세일 행사 '쌤페스타'를 진행한다고 8일 밝혔다.

한샘 쌤페스타는 가구·인테리어·리빙용품 전 카테고리를 아우르는 브랜드 최대 규모의 할인 이벤트다. 이번 행사는 창립 55주년을 기념해 고객들의 꾸준한 성원에 보답하고자 역대급 기획전들이 대거 마련됐다. 이번 쌤페스타에서는 1500여종의 제품을 최대 85% 할인해 역대 최고 수준의 할인 혜택을 제공한다.

한샘이 창립 55주년 기념 하반기 최대 세일 행사 ‘쌤페스타’를 진행한다. 한샘

먼저 창립 55주년 기념 특가 기획전에서는 '유로 키친 500 페이지' '샘키즈 수납장' '바이엘 붙박이장' 등 한샘을 대표하는 총 18종의 제품을 최초 론칭가 수준의 가격으로 선보인다. 해당 상품은 한샘몰 전용 특가로 매주 월요일 오전 10시 한정 수량 판매된다.

55딜 기획전은 5만5000원, 55만원, 550만원 등 금액대별 특가로 구성된다. 리빙용품부터 키친 등 인테리어 패키지 상품까지 최대 48% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.

55주년 히어로 기획전에서는 유로 키친과 호텔침대, 샘키즈 등 지난 55년간 한샘을 대표해 온 히어로 상품들을 특가로 선보인다. 유로 키친 그레이스, 샘키즈 보나, 모노 호텔침대 등 신상품에 대해서도 특별한 혜택을 제공한다.

이 외에도 3일 단위 특가, 카테고리 데이, 스테디셀러, 55주년 신상품, 특가존 등 풍성한 기획전이 운영된다. 총 55만원 할인 쿠폰팩과 신규 고객을 위한 웰컴딜 등 다양한 이벤트로 고객 체감 혜택을 한층 강화했다.





고객 참여형 이벤트 'To. 나의 한샘에게'도 진행한다. 이벤트 페이지를 통해 집안 내 한샘 로고를 촬영 후, 한샘을 향한 간단한 응원 메시지를 작성해 개인 사회관계망서비스(SNS)에 올리면 참여가 완료된다. 자세한 내용은 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

