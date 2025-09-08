KB손보, 고객중심 문화 정착 위해 전 직원 'CS 교육' 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KB손해보험이 고객중심 문화 정착을 위해 전체 임직원 대상으로 '고객중심 CS(고객응대) 교육' 프로그램을 운영하며 임직원의 고객중심 사고 내재화에 힘쓰고 있다고 8일 밝혔다.

이번 고객중심 CS 교육은 내부 직원 간 소통 능력을 강화하고 외부 고객과의 공감 능력을 높이기 위해 마련한 대면 프로그램이다. 회사 내에서 부서 이익만을 추구하며 서로 소통과 협업을 외면하는 사일로(Silo) 현상을 해소하고 원활한 협업을 통해 고객이 직접 체감할 수 있는 고객중심 문화를 확산·정착시키는 것을 목표로 한다.

정종필 KB손해보험 소비자보호본부장이 고객중심 CS 교육을 진행하고 있다. KB손보

이번 교육은 일회성으로 그치지 않고 이달부터 연말까지 서울을 비롯한 수원, 대전, 광주, 부산 등의 지역에서 전체 임직원이 참여할 예정이며, 향후 자회사 및 협력사까지 대상자를 확대해 나갈 계획이다.

KB손해보험은 지난 3월 본사 및 수도권 근무 임원과 부서장 약 100여명이 참석한 가운데 '고객중심경영' 실천 다짐 발대식을 열어 고객중심경영 실천 의지를 다졌다. 5월부터는 고객중심 사고 내재화를 위한 '고마워' 교육 프로그램을 진행하고 있다. 이달 초에는 고객이 쉽고 명확하게 보험 서비스를 이용할 수 있도록 'KB손해보험 고객언어가이드'를 발간하며 전사적인 고객중심 사고 확산에 힘쓰고 있다.

KB손해보험은 각 채널별 임원 및 부서장을 대상으로 고객경험 훼손 사례를 공유하고 개선점을 찾는 '고객중심 실천 간담회'를 분기별로 실시하고 있다. 'NPS(Net Promoter Score·순추천고객지수)' 시스템 개발을 통해 고객의 목소리에 더욱 귀 기울이고 긍정적 고객경험을 확대하기 위해 노력하고 있다.





KB손해보험 관계자는 "이번 고객중심 CS 교육을 통해 전사적인 고객중심 사고 확산 및 소통과 협업의 조직문화를 마련하고자 한다"며 "앞으로도 KB손해보험은 임직원의 고객중심 마인드가 업무 전반에 스며들 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr

