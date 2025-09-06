‘노무현 직함’ 여론조사 논란…이정선 교육감도 “참여 거부”

이정선 “정치 상징 끌어다 쓰면 교육 정치화”

오경미·정성홍 “전직 대통령 이름 중단해야”

김용태 “삶의 경력일 뿐, 알권리 침해 아냐”

광주시교육감 선거 여론조사를 둘러싸고 '노무현 시민학교장' 직함 사용이 정치적 상징을 끌어다 쓴 행위인지, 정당한 삶의 경력인지 공방이 격화하고 있다. 현직 이정선 교육감까지 "이런 조사에는 참여하지 않겠다"고 밝히며 파장이 커지고 있다.

AD

이 교육감은 6일 '교육감 선거의 공정성을 훼손하는 여론조사를 강력히 거부한다'는 제목의 입장문을 내고 "특정 후보가 '노무현 시민학교장'이란 명칭을 사용하는 것은 정치적 상징을 끌어다 쓰는 행위로 교육을 정치화하고 여론을 왜곡하는 심각한 문제"라고 지적했다. 또 "출마 예정자 전체가 아닌 특정인 2명만을 대상으로 실시되는 여론조사도 다양성을 왜곡하고 시민의 판단을 제한하는 불공정한 조사방식"이라고 비판했다. 이어 "신뢰성을 잃은 여론조사에는 어떤 경우에도 참여하지 않겠다"며 "정치적 상징을 배제하고 모든 후보가 동등하게 참여할 수 있는 명확한 지침이 필요하다"고 강조했다.

앞서 오경미 전 광주시교육청 교육국장과 정성홍 전 전교조 광주지부장은 지난 4일 공동 성명을 통해 "교육을 책임질 교육감을 뽑는 선거가 특정 정치인의 이름과 영향력에 의해 왜곡되는 현실에 깊은 우려를 표한다"며 "특정 후보가 노무현재단 광주시민학교장 직함을 사용해 지지율이 급등락했다"고 지적했다. 두 사람은 "전직 대통령 이름을 경력에 포함해 여론조사에 활용하는 것은 교육을 정치화하고 선거 공정성을 훼손한다"며 선관위가 명확한 지침을 내놓을 것을 요구했다.

이에 대해 해당 직함을 사용한 김용태 전 전교조 광주지부장은 "노무현재단 광주지역위원회 시민학교장 경력은 제 삶이 축적된 결과이자 떳떳하게 내세울 수 있는 정당한 경력이다"며 "공직선거법상 문제될 것이 없다"고 반박했다. 그는 민주화운동과 전교조 활동, 시교육청 5·18 공교육특별위원회 활동 등을 거쳐 시민학교장을 맡아온 이력을 강조하며 "후보 경력은 유권자가 평가할 중요한 항목이며, 여론조사를 압박하는 것은 시민의 알권리를 침해하는 것"이라고 말했다.





AD

김 전 지부장은 또 "광주교육은 인사 비리와 청렴도 하락, 열악한 재정과 교원 부족 등으로 대대적인 변화가 필요한 상황이다"며 "개인의 권력욕이 아니라 시민사회가 요구하는 교육 대의를 위해 나아가겠다"고 덧붙였다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>