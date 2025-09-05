대한항공, 이코노미 개편 전면 재검토…'3-3-3 원상복귀' 무게

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대한항공이 '3-4-3' 배열로 계획한 이코노미석을 다시 '3-3-3'으로 바꾸는 원상복귀 작업을 검토하고 있다.

5일 업계에 따르면 '프리미엄 이코노미' 도입이 예정된 보잉 B777-300ER 10대의 이코노미석은 3-3-3 배열이 유력한 것으로 알려졌다. 지난달 대한항공은 이 항공기에 이코노미석과 비즈니스석 사이 등급인 프리미엄석을 도입하고 이코노미석 배열은 3-4-3으로 바꾸겠다고 밝힌 바 있다. 항공기 한대당 좌석수를 291석에서 328석으로 늘릴 수 있지만 좌우 간격이 1인치(2.54㎝)씩 줄어들게 된다.

다만 1호기의 개조 작업은 계획대로 진행하고 있다. 1호기는 앞서 공지된 대로 오는 17일 싱가포르 노선에서 운항을 시작할 예정이다.





대한항공이 좌석 배열을 전면 재검토하는 것은 소비자들의 반발에 결국 백기를 든 모양새다. 소비자들이 '닭장 좌석'이라며 불만을 제기한 데 이어 공정거래위원회까지 적정성 여부를 들여다보겠다고 나서자 대한항공이 한발 물러선 것이다. 주병기 공정거래위원장 후보자는 지난 3일 "좌석 축소뿐만 아니라 소비자 후생 감소 우려가 제기되는 여러 이슈를 다각도로 살펴보겠다"고 했다.





