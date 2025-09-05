김건희 특검, '이배용 매관매직' 의혹 국교위 압수수색

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대통령 경호처도 강제수사

김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀은 5일 이배용 전 국가교육위원장의 귀금속 공여 의혹 사건과 관련해 국가교육위원회를 압수수색하고 있다고 밝혔다.

김건희 여사의 의혹들을 수사하는 민중기 특별검사팀이 이배용 전 국가교육위원장의 '매관매직' 의혹과 관련해 5일 국가교육위원회에 대한 압수수색에 나섰다. 사진은 이날 압수수색 중인 서울 종로구 국가교육위원회. 연합뉴스

특검팀은 이날 언론 공지를 통해 "금일 오전 이배용 전 국가교육위원장 귀금속 공여 의혹 사건과 관련해 국가교육위원회 압수수색에 착수했다"고 밝혔다.

이 위원장은 윤석열 정권 초 김 여사에게 10돈짜리 금거북이 등을 건네고 인사를 청탁했다는 의혹을 받는다. 특검팀은 김 여사 일가의 양평 공흥지구 개발 특혜 의혹과 관련한 압수수색 과정에서 금거북이와 함께 이 위원장이 윤 전 대통령 부부에게 쓴 것으로 보이는 편지를 발견했다.

특검팀은 지난달 28일 이 전 위원장의 주거지 등을 압수수색했다. 이 위원장은 지난 1일 "이같은 상황이 발생한 것에 대해 송구스럽게 생각한다"며 사의를 표명하고 자리에서 물러난 상태다.





한편 특검팀은 이날 오전 대통령 경호처에 대한 압수수색에도 착수했다. 특검팀은 "관련 수사에 필요한 자료를 제출받기 위한 압수수색"이라고 밝혔다.





곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr

